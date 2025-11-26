佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）元職員によるDNA型鑑定不正を巡り、県警は25日にあった定例会見で、再発防止策の詳細を説明した。DNA型鑑定に従事する職員を増員するとともに、専門家らを招いた倫理教育などを強化する。福田英之本部長は「引き続き不断の見直しを図り、真に実効ある再発防止策を講じてまいりたい」と述べた。

中嶋昌幸警務部長によると、これまで技術職員が1人で行っていたDNA型鑑定について、上司の立ち会いを義務化する。業務量の増加が見込まれるため、来年4月に技術職員を新たに2人採用。不正行為により懲戒免職となった元職員との差し引きで、技術職員は1人増員となる。さらに、鑑定資料の整理やデータ入力を担う臨時の事務職員を新たに1人採用し、今月から科捜研に配置した。

職員の教養を高める講座も随時開催。今月25日には久留米大医学部の法医学の専門家が、科捜研職員としての職業倫理について講義した。12月には警察庁の指導官を招いて鑑定業務に関する講義を行うという。

県警によると、元職員は昨年10月までの7年超で130件の不正を行った。県議会などが求める第三者による調査について、福田本部長は「まずは警察庁による特別監察に真摯（しんし）かつ適切に対応したい」と述べた。（才木希）