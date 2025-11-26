佐賀県唐津市は25日、現地建て替えが進められている新市民会館について、施設整備費の総額が増え142億1680万円になると発表した。これまでは115億8191万円としていたが、コンクリートの供給量などを踏まえた設計変更により工期が1年間延長されたことなどで、資材費や人件費が大幅に上振れした。

新市民会館は地上4階、地下1階建てで、唐津くんちの「曳山（ひきやま）展示場」と一体的に整備する。2026年3月の完成予定だったが、設計後の業者との打ち合わせで1工区当たりのコンクリート使用量が多すぎることが判明。工区を細分化するなどの設計変更を行ったことで、完成は27年3月に延長されることになった。

施設整備費を巡っては、23年度の基本設計では概算で83億9千万円としていたが、24年5月、資材高騰などを受けて115億8191万円に増額したと発表していた。峰達郎市長はこの日の定例会見で「物価高騰もあり大きな額になったが、しっかり仕上げることを第一に進めていく」と述べた。

市は本年度分の工事関連費を含む42億3968万円を増額する本年度一般会計補正予算案を、12月1日開会予定の市議会定例会に提案する。（向井大豪）