クラフティア（旧九電工、福岡市）は17日、同社の研修施設「クラフティアアカデミー」がある佐賀県基山町に、災害時に使う簡易トイレキット「sonae 備絵」10セット（約30万円相当）を寄贈した。1969年に始まった同社の社会貢献活動「さわやかコミュニティ旬間」の一環。町は町役場や町民会館、町総合体育館などに配置する。

sonaeには、災害でトイレを流せなくなった時、便座にかぶせて使うポリ袋や凝固剤などが1セット当たり30回分入っている。絵画を飾るフレーム（一辺約30センチ、厚さ約6センチ）に収納されており、平時は壁に掛けたり、棚に置いたりして、アートを楽しめる仕様になっている。

17日に町役場であった贈呈式で、同アカデミーの恒松孝二学長は「有事の時に町民に活用してもらえればという思いで贈呈する。地域に根ざした企業としてさらに努力を続けていきたい」と述べ、松田一也町長に目録を手渡した。

松田町長は「町は避難者対策に苦心しており、トイレは大きな問題。トイレキットを飾って説明文を付けることで、防災に対する町民の理解を深める効果も期待できる」と感謝した。（前田絵）