13年前、京都府亀岡市での交通事故で小学2年生だった次女の真緒さん＝当時（7）＝を亡くした小谷真樹さんが19日、佐賀市天神3丁目のアバンセホールで講演した。タイトルは「最愛の娘を奪われて」。真緒さんへの深い愛情や、車を運転していた加害者への憤りをあらわにし、「少しの気の緩みが人の命を奪う。いま一度、命を守る運転について考えてもらいたい」と訴えた。

事故は2012年4月に発生。集団登校中だった真緒さんら10人の列に、当時18歳の少年が無免許運転する軽乗用車が突っ込んだ。真緒さんら3人が死亡、7人が重軽傷を負った。

その日の朝、真緒さんは前日に小谷さんに買ってもらったばかりの靴を履く予定だったが、天気予報は雨。玄関で登校の準備をしていた真緒さんにそのことを告げると、真緒さんは「新しい靴、はいていかへんわ」と話し、笑顔を見せながら家を出たという。それが小谷さんとの最後の会話になった。

事故は真緒さんが家を出た直後に起きた。連絡を受けた小谷さんは病院に急行。体のあちこちから血を噴き出している真緒さんの姿が、事故の衝撃の大きさを物語っていた。医師からは延命治療を続けるかどうか判断を求められたという。

公判では、少年が遊び疲れて居眠り運転していたことが判明し、「『事故』ではなく『犯罪』ではないか」と感じたという。「反省しているかどうかも分からない少年の更生にばかり焦点が当てられている」と違和感を口にし、「少年の更生のために娘は生まれてきたんじゃない」と憤った。

小谷さんは事故から13年たった今も、真緒さんが身につけていたランドセルや、靴を大切に保管している。「真緒に会いたい」−。どんなに時間が過ぎても、事故のあった日から気持ちは変わらないという。

講演は、県や佐賀市、NPO法人「被害者支援ネットワーク佐賀VOISS（ボイス）」などが共催する「犯罪被害者支援フォーラム」で行われた。（才木希）