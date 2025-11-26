俳優の伊藤英明（50）が24日に自身のインスタグラムを更新。大好きな存在との対面に“オタク喋り”を披露した。

伊藤は21日に開催の「クールジャパンDXサミット」に参加。そこで同じく参加していた宮崎県のカブトムシ・ブリーダー河野博史氏が育てている「ヒロカ」のヘラクレスオオカブトと対面したもの。

もともとカブトムシ好きとして知られている伊藤は、「つやっつや 皆さまヒロカのヘラクレスオオカブトご存知ですか」とつづり、動画でも世界最大のカブトムシであるヘラクレスオオカブトを手に「見る人が見たらわかりますよ。この角で。ヒロカブランド！」と満面の笑み。

インスタグラムでも「嬉しくてオタク喋り」とし「Hercules! Hercules! Hercules!」とうれしさが止まらないようだった。

フォロワーからも「めっちゃ嬉しそう」「大好きな俳優と大好きな虫がコラボしてる」「かっこいい」「伊藤英明さん少年の様です」「やっぱメチャクチャ大きいんですね！」「めっちゃ饒舌 楽しそう」「めちゃくちゃデカイ」などの声が寄せられていた。