恒例「誰も知らない明石家さんま」第11弾、12月14日放送決定 SPドラマも豪華キャストで製作
【モデルプレス＝2025/11/26】明石家さんまの半生を描くスペシャルドラマ「誰も知らない明石家さんま」（日本テレビ）の第11弾が、12月14日よる7時より放送決定。インタビュー映像や初出し情報のほか、恒例の「さんまドラマ」も製作される。
また、恒例となったさんまの半生を描くスペシャルドラマも製作決定。さんま本人はもちろん、関係各所への綿密なインタビューをもとに、豪華出演者たちが2025年もさんまの知られざる一面を描く。なお、主人公・さんまを演じる俳優については後日解禁される。（modelpress編集部）
【写真】昨年“明石家さんま役”で主演務めた人気メンバー
◆「誰も知らない明石家さんま」今年も放送決定
2015年の第1弾放送より、あらゆる手法でさんまの知られざる一面を掘り起こしてきた特番の第11弾が放送決定。スタジオには石野真子、磯野貴理子、上白石萌歌、後藤輝基、佐藤勝利（timelesz）、滝沢カレン、東野幸治、満島真之介（※五十音順）といった豪華ゲストを迎え、豪華インタビューと数々のお宝エピソードとともに、さんまの半生を振り返る。さらに、今回はある人物の完成が迫る豪邸にさんまが初訪問する。
◆番組概要
・タイトル：誰も知らない明石家さんま
・放送日時：12月14日（日）19時〜21時54分
・出演者
MC：明石家さんま／進行：徳島えりか（日本テレビアナウンサー）
ゲスト：石野真子、磯野貴理子、上白石萌歌、後藤輝基、佐藤勝利、滝沢カレン、東野幸治、満島真之介（五十音順）
