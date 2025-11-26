「この子は客との子」金髪ギャル風の“風俗の母”が告白…“客との子”を育てる壮絶な覚悟【作者に聞く】
幼少期から絵を描くことが大好きで、漫画家として活動中のアヤさん(@aokitajimaru)。現在は看護師・看護学生向けの総合WEBメディア『ナース専科』にて、看護師のエピソードを基にした漫画を連載している。今回は著者に、作品を描く上で心がけていることや、看護師のイメージなどについてインタビューした。
■「風俗の母」…忘れられない衝撃のエピソード
アヤさんにとって一番印象に残っている作品について尋ねると、「だいぶ初期の作品になりますが、『風俗の母』という漫画の内容が衝撃的で、今でも印象に残っております」と回答した。また、『ナース専科』で初めて長期連載した『道しるべ』という作品も、とても思い入れがあるという。
ナース漫画を描く際に心がけていることについては、「私自身が医療従事者ではないので、間違えた情報を公開してしまわない為に担当の方に細かなチェックを入れていただきながら描いています」と、正確性へのこだわりを語る。さらに、「看護師側からも患者側からも共感・感動してもらえるような作品作りを心がけております」と、双方の視点を大切にしていることを明かした。
■「メンタルに影響する」仕事…看護師への敬意
看護師という職業に対するイメージについて、アヤさんは「常に命と向き合うお仕事なので、メンタル面にかなり影響を及ぼすと思います」と推測する。
それでも、「ブレることなくまっすぐ患者さんと向き合い続ける看護師さんの精神力には圧巻ですし、やりたい気持ちだけで出来る職業では決してないので、心から尊敬しております」と、深い敬意を示した。
今後の展望については、「今後も、読んでくださる方々に共感や感動を与える作品を生み出し続けていきたいです」と意欲を見せた。
