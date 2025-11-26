西武は２５日、ＤｅＮＡから海外ＦＡ権を行使した桑原将志外野手（３２）と契約に合意したと発表した。広池浩司球団本部長（５２）が都内で取材に応じ、明らかにした。

西武側は「野球人生を後悔なく過ごしたい」という桑原に対し「ライオンズで日本一を一緒に達成したい」などとラブコール。２４日に連絡を受けた同本部長は「桑原選手の力が必要だとずっと訴えてきて、その熱意が伝わった結果、合意に至ったと思っています」と息をついた。条件は明かさなかったが、ＤｅＮＡが提示していた年俸１億円超の４年契約に近い好条件で誠意を示したとみられる。

今季の西武は新人の渡部聖が左翼、入団８年目の西川が中堅の定位置を確保するなど厚みを増したが、あえて中堅でゴールデン・グラブ賞２度受賞の桑原を獲得。同本部長は「競争が一つのキーワード。実績のある選手が入ることによってみんなの成長をうながしたい」と狙いを説明。桑原の守備位置についても「左翼でも右翼でも出られるところでしっかりやりたいと聞いています」とし、「勝利に対する執念を表現してくれるところが我々にとっても必要な選手」と“ハマのガッツマン”による精神面での効果も期待した。

西武がＦＡ選手を獲得するのは１５年オフの木村昇吾（広島からＦＡ）以来１０年ぶり。桑原の今季年俸は１億２０００万円で補償が必要なＢランクとなるが、同本部長は「動かないといけない。３年連続Ｂクラスですから」と流血覚悟でさらなる補強の意欲を示した。内野強化へ日本ハムからＦＡ宣言した石井とも交渉中。１９年以来７年ぶりのＶ奪回へ、なりふり構わず動いていく。（秋本 正己）

◆桑原 将志（くわはら・まさゆき）１９９３年７月２１日、大阪府生まれ。３２歳。福知山成美から２０１１年ドラフト４位で横浜入団。１６年からレギュラーに定着し１７年は１４３試合に出場。ガッツあふれるプレーでチームをけん引し、２４年の日本シリーズではＭＶＰ。１７、２３年にゴールデン・グラブ賞。今季は１０６試合出場で打率２割８分４厘、６本塁打、２７打点。１７４センチ、８０キロ。右投右打。