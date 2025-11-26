Ｊ３アスルクラロ沼津は次節のアウェー・讃岐戦（２９日）に向けて２５日、静岡・裾野市内で公開練習。その日が２５歳の誕生日のＤＦ宮崎海斗が「バースデー勝利」を誓った。

２３日に１９位の讃岐が勝ち、沼津も同日の福島戦で敗れて最下位が確定。ＪＦＬ２位・レイラック滋賀との入れ替え戦（１２月７、１４日）に回ることが決まった。だが今週末の讃岐戦を消化試合にする気はない。「入れ替え戦につなげるためにも、しっかりと勝って喜びたい」と宮崎は口元を引き締めた。

１８３センチと長身で、今年８月にＪ２熊本から期限付き移籍加入。センターバックとして、ここまで１３試合に先発してゴール前を守ってきた。だが、３勝１分け９敗と結果が伴わず「失点を減らすために入ったのに。もっと勝ちたかった」と悔しがる。

２３日の試合後の「ホーム最終戦セレモニー」では、予想していたブーイングはなく、逆に温かい激励の拍手を浴びた。「サポーターも、だれ一人諦めていない。心強かった。プレーで恩返しがしたい。残り３試合、勝ちます」。讃岐の攻撃をはね返して勢いをつけ、滋賀からの挑戦者も退ける。

（里見 祐司）