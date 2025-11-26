NY原油先物1月限（WTI）（終値）

1バレル＝57.95（-0.89 -1.51%）



ニューヨーク原油の２０２６年１月限は反落。ウクライナ和平合意に向けて、かなり大きな進展があったと米ホワイトハウスが発表したことや、ウクライナが修正された和平案に合意したと報道されたことが重しとなった。米ＡＢＣや英テレグラフが報道した。ロシア寄りだった停戦案は２８項目から１９項目に修正されるという。米アクシオスによると、ウクライナのゼレンスキー大統領は今週中にも訪米してトランプ米大統領と協議し、最終的な合意内容をまとめる意向を示している。ただ、ゼレンスキー氏は欧州のパートナーの同席を要求している。



時間外取引で１月限は軟調。通常取引序盤にかけて５７．１０ドルまで下げ幅を広げた。ただ、その後は安値から切り返した。



