ＮＹ時間の終盤に入ってドル円は１５６円台前半での取引となっている。きょうのＮＹ為替市場はドル安が優勢となり、ドル円も一時１５５円台に下落。市場では利下げ期待が復活しており、短期金融市場では９０％の確率で利下げが織り込まれている状況。



本日発表の米生産者物価指数（ＰＰＩ）や消費者信頼感指数も利下げ期待を後押しした。米ＰＰＩは、ＦＲＢが重要視するコアＰＣＥ価格指数の算出に使用される部分が、その期待を後押しする内容だったほか、米消費者信頼感指数も弱い内容だった。また、ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長が次期ＦＲＢ議長の最有力候補と伝わったこともドルを圧迫。



日本の財政不安も燻る中、円は短期的に軟調な局面が続くとの見方は根強い。ただ、来年にかけてドル円の下げを見込む声も少なくないようだ。米大手証券のストラテジストによると、米景気減速の兆しが強まる中、ＦＲＢが連続利下げに踏み切れば、今後数カ月でドル円は約１０％下落する可能性があると指摘していた。現在のドル円は適正水準から乖離しており、関係が戻れば米金利低下を背景に来年第１四半期にドル円は下落すると予想している。また、日本の財政政策は特段拡張的ではないとも言及している。



半面、来年後半に米景気が回復して円キャリー取引の需要が戻れば、円は再び下落圧力が強まる可能性はあると指摘。ドル円は来年第１四半期に１４０円程度まで下落し、その後、来年末には１４７円前後に戻るとのシナリオを描いているようだ。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

