※経済指標

【米国】

＊生産者物価指数（PPI）（9月）22:30

結果 0.3%

予想 0.3% 前回 -0.1%（前月比)

結果 2.7%

予想 2.7% 前回 2.6%（前年比)

結果 0.1%

予想 0.2% 前回 -0.1%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

結果 2.6%

予想 2.7% 前回 2.8%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



＊小売売上高（9月）22:30

結果 0.2%

予想 0.4% 前回 0.6%（前月比)

結果 0.3%

予想 0.4% 前回 0.6%（0.7%から修正）（自動車除くコア・前月比)



＊住宅価格指数（9月）23:00

結果 0.0%

予想 0.3% 前回 0.4%（前月比)



＊Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格（20都市）（9月）23:00

結果 1.36%

予想 1.42% 前回 1.57%（1.58%から修正）（前年比)



＊コンファレンスボード消費者信頼感指数（11月）00:00

結果 88.7

予想 93.4 前回 95.5（94.6から修正）



＊中古住宅販売成約指数（10月）00:00

結果 1.9%

予想 0.1% 前回 0.1%（0.0%から修正）（前月比)



＊企業在庫（8月）00:00

結果 0.0%

予想 0.0% 前回 0.1%（0.2%から修正）（前月比)



＊リッチモンド連銀製造業指数（11月）00:00

結果 -15

予想 -5 前回 -4



※発言・ニュース

＊米５年債入札結果

最高落札利回り 3.562％（WI：3.557％）

応札倍率 2.38倍（前回：2.41倍）



＊トランプ大統領

・ウィトコフ特使がモスクワでプーチン大統領と会談。

・合意成立時のみゼレンスキー大統領とプーチン大統領は会談。

・ドリスコル陸軍長官がウクライナ側と会談予定。

・ゼレンスキー大統領とプーチン大統領との早期会談を期待している。



＊ベッセント財務長官

・１２月２５日までに次期ＦＲＢ議長が発表される可能性が高い。

・非常に有力な候補者が５名。全員に感銘を受けた。

・ＦＲＢの緩和政策はややほころびを見せ始めている。

・ＦＲＢは昔のように再び影に退くべきだ。

・米国の台湾に関する立場は変わらない。

・米中首脳、ウクライナ和平の前進が必要との認識で一致。

・２０２６年には米中首脳会談が４回行われる可能性。

・トランプ大統領は来年１１月のＡＰＥＣ首脳会議に出席の可能性。



＊ミランＦＲＢ理事

・米経済は大幅な利下げを必要としている。

・金融政策が経済の足を引っ張っている。

・２０２６年の経済楽観論の根拠を考察。

・進展に伴い、金利政策の迅速な対応は緊急性を失う。

・ＦＲＢが市場に大きな影響を与えないことが重要。

・つまり国債・住宅ローン債権・債券の取引増加を意味。



＊ハセットＮＥＣ委員長、次期ＦＲＢ議長の最有力候補に浮上と伝わる

次期ＦＲＢ議長人事を巡り、トランプ大統領の関係者の間では米国家経済会議（ＮＥＣ）のハセット委員長が最有力候補に浮上していると伝わった。

