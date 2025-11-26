JR西日本・JR四国は、年末年始の帰省シーズンに合わせ、全編成岡山駅発着で運転する予讃線の特急「しおかぜ」の指定席を拡大。実施期間は2025年12月27日(土)〜2026年1月4日(日)までの9日間。

年末年始はお早目のご予約を

年末年始、帰省の大荷物を抱えてホームで並び、いざドアが開いたら壮絶な椅子取りゲーム……そんな「自由席の洗礼」は味わいたくないものです。その点、指定席は確実に着席できるので余裕をもって移動できますね。

対象車両は次の画像の通り。

対象列車・車両編成（イメージ）※車両形式・編成両数等は急遽変更になる場合があります

対象列車の自由席は2両（6・7号車のみ）になってしまうため、「とりあえず自由席でいいや」と油断していると、痛い目を見るかもしれません。今週末に帰省計画を立てている方は、この「指定席拡大」を計算に入れて動くのが良いでしょう。

「特急しおかぜ指定席拡大」概要

今回発表された指定席拡大の詳細は以下の通りです。

・対象期間：2025年12月27日(土)〜2026年1月4日(日)

・対象区間：岡山駅〜松山駅

・変更内容：8両編成中、1〜5・8号車を指定席として運転（6・7号車は自由席）

・対象列車（8000系8両編成）↓↓↓

下り（岡山→松山）：しおかぜ5号、7号、9号、11号、13号、17号、19号、21号、23号、25号

上り（松山→岡山）：しおかぜ6号、8号、10号、12号、14号、18号、20号、22号、24号、26号

・対象列車（8600系8両編成）↓↓↓

下り（岡山→松山）：しおかぜ15号、27号

上り（松山→岡山）：しおかぜ16号、28号

上り（松山⇒岡山）運行情報（イメージ）

下り（岡山⇒松山）運行情報（イメージ）

※車両形式や編成両数は急遽変更になる場合あり。詳しい運転時刻や停車駅については、JR時刻表や公式サイト等でご確認ください。

年末年始の「しおかぜ」は指定席エリアが拡大され、確実に座れるチャンスが増えています。ただし、その分自由席は減るため、飛び込み乗車はリスキー。今週末に計画を立てるなら、迷わず「指定席の予約」を最優先タスクに設定して、快適な帰省を確保しましょう。

