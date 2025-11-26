2026年1月11日よりABCテレビ・テレビ朝日系で放送がスタートするTHE JET BOY BANGERZ総出演ドラマ『DARK13 踊るゾンビ学校』に、劇団EXILEの前田拳太郎、八木将康、EXILEの橘ケンチが出演することが発表された。

本作は、LDH JAPANとABCテレビによるエンターテインメントプロジェクト『DARK13』のひとつで、アンバサダーを務めるTHE JET BOY BANGERZがゾンビ役として総出演するイケメン人情派ゾンビ×ダンスが融合したホラーコメディ。演出を『ノッキンオン・ロックドドア』（テレビ朝日系）などの堤幸彦が手がける。

物語の舞台は、現世とあの世のはざまにある、まるで学校の教室のような閉鎖空間、通称『ドグマクラス』。いわば、“あの世”へと行く前に人間が罪を償う機会を与えられた“学校”のような場所だ。そこには、なんらかのトラブルを起こし自己本位に言い争う人間たちが送り込まれてくる。そんな人間たちを取り囲むのは、タイガー（SHOW）、ラビット（TAKI）、ドラゴン（AOI）、パイソン（AERON）、ウマ（YUHI）、ヒツジ（KOTA）、サル（TAKUMI）、チキン（HINATA）、ケルベロス（NOSUKE）、シシ（SHIGETORA） ら、罪を裁くゾンビたちだった。干支をモチーフに、個性も能力も十人十色なゾンビたちは、民主主義のルールを守りながら、時には人情味あふれる叱咤激励で、時には人間に寄り添いながらトラブルを解決に導いていく。

『仮面ライダーリバイス』（テレビ朝日系）で主人公の五十嵐一輝／仮面ライダーリバイ役を演じた前田が演じるのは、ゾンビ学校・ドグマクラスの案内人的存在のマウス。死の間際にゾンビ学校へと送り込まれてきた“選ばれし人間たち”に生死を懸けた最後の学びの機会を与えていく。

数々のドラマや映画に出演し、2026年2月15日から放送がスタートする連続ドラマ『北方謙三 水滸伝』（WOWOW）にも宋万役で出演する八木が演じるのは、 ゾンビ学校の案内人で門番的存在のビーフ。送り込まれてきた人間たちがゾンビ学校での裁きから逃げ出さないように、その屈強な体で見張る。

そしてEXILE、EXILE THE SECONDのパフォーマー、俳優、作家としても活躍し、堤監督作品としては、映画『STEP OUT にーにーのニライカナイ』に続いての出演となる橘は、ゾンビたちから校長先生と呼ばれている仁を演じる。ゾンビ学校で自らが犯した“罪”と向き合った人間たちが生きて現世に戻れるか、それとも地獄に落とされるのか、その最後の審判をくだす仁は、校長然とした威厳とオーラを放ちつつ、お茶目な一面ものぞかせる。

なお、『DARK13』プロジェクトテーマ曲で本作の主題歌でもあるTHE JET BOY BANGERZの「Let‘s Dance」SPECIAL DANCE MOVIEが、YouTube「ABCのドラマch！」で公開中。この映像は、メンバーにゾンビメイクが施され、堤監督がドラマの世界観で演出したものとなっている。

コメント前田拳太郎（マウス役）

『DARK13 踊るゾンビ学校』にマウス役で出演させていただきます。今までにないような役で役作りに苦戦しながら挑戦させていただいた作品です。堤監督の独特な世界観と LDH の皆さん、素敵なゲストの皆さんの個性が混ざり合い今までにないような唯一無二の作品になっています。ゾンビ達の裁判や、TJBB（THE JET BOY BANGERZ）の皆さんのかっこいいダンスにも注目して見ていただきたいです。

八木将康（ビーフ役）

まずは、堤監督作品『DARK13 踊るゾンビ学校』に携われたことに、感謝の気持ちでいっぱいです。撮影中も堤監督ワールド全開で、思わず笑いを堪える場面もしばしばありました。現場の雰囲気もとても良く、その空気感はきっと観てくださる皆様にも伝わると思います。そして、1月にはこの作品を皆様に観ていただけるということで、自分自身もワクワクしていますし、『DARK13』を観てくださった皆様の反応が楽しみで仕方ありません。是非、『DARK13』の世界観をおもいっきり楽しんでください！

橘ケンチ（仁役）

今回『DARK13』プロジェクトに参加させていただくことになりました。TJBB扮するゾンビ達を従える『仁（じん）』という校長役です。踊れて笑えるゾンビ達の愛くるしい姿に加えて、人間が抱える本質的な闇に切り込む場面も多々あり、堤監督の作り出す世界観に驚愕しながら楽しんで撮影をさせていただきました。是非放送を楽しみにしていてください。（文＝リアルサウンド編集部）