¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¤Î¶¯¤ß¤Èº£¸å¡¡ÎëÌÚÌÀ»Ò¤µ¤ó¡Ö¹¶¤á¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È³¦¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¸õÊä¤Ï¥ß¥é¥Î¤ÎÀ±¤È¤Ê¤ì¤ë¤«¡½¡½¡££²£²Æü¤ËÁ´ÆüÄø¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤¬£±£·ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤À¡£Âè£±Àï¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ç½é½Ð¾ì½éÍ¥¾¡¡¢Âè£³Àï¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤Ç¤ÏÆ¼¥á¥À¥ë¡£¾å°Ì£¶Áª¼ê¤ÇÁè¤¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê£±£²·î¡¢°¦ÃÎ¡Ë¹Ô¤¤ò·è¤á¤¿¡£¸ÞÎØ£²Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ç¥×¥í¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎÎëÌÚÌÀ»Ò¤µ¤ó¡Ê£´£°¡Ë¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¿·À±¤Î¶¯¤ß¤Èº£¸å¤Î¿¤Ó¤·¤í¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤ÏÅçÅÄËã±û¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÜÎ©¤ÄÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ê£³²óÅ¾È¾¥¸¥ã¥ó¥×¡Ë¤òÉð´ï¤Ë¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¡£¥·¥Ë¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï¡¢Âè£±Àï¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ç£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¡Ê¥·¥¹¥á¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¡¢°ìÌö£²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½Áè¤¤¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥·¥Ë¥¢¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê£Ó£Ð¡Ë¤«¤é¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¹½À®¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢£Ó£Ð¤È¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¼«ÂÎ¤ÎÉ¾²Á¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í¥¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡¡Âè£³Àï¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï£Ó£Ð¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç´¤ê¤Î±éµ»¤ÇÉ½¾´Âæ¤ò»à¼é¡£¥·¥Ë¥¢£±Ç¯ÌÜ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ì¥Ð¡¼¤µ¤â¶¯¤ß¤À¡£¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤¬¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Î±éµ»¤Ë¤ÏÁ´¤¯±Æ¶Á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ô¥ó¤â¥¹¥Æ¥Ã¥×¤â´°À®ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ï¼ºÇÔ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¿¤Ó¤ä¤«¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÐ±þÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÎÂåÉ½ÀÚÉä¤Ï£³ÏÈ¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤âÁª¹ÍÂÐ¾Ý¤Î°ì¤Ä¤À¤¬¡¢¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡Ö£±»î¹ç£±»î¹ç¡¢¼«Ê¬¤Î³ê¤ê¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ë¤ä¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë»þ´ü¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¹¶¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò£²ËÜÆþ¤ì¤ë¹½À®¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¥³¡¼¥Á¤È¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹¶¤á¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤À¤È»×¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸å¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½ªÁª¹Í²ñ¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ò¹µ¤¨¤ë¡£½Å°µ¤ÎÂç¤¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤â¡Ö¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤Î¥¹¥±¡¼¥È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤«¤À¤È»×¤¦¡£Ãæ°æÁª¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¤¹¤´¤¯¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥¹¥±¡¼¥È¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ëÀ¼¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢°à½Ì¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¿¤Ó¿¤Ó¤ÈÃæ°æÁª¼ê¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤»¤ÐÌÌÇò¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡¼ÂÀÓ¤¢¤ëÀèÇÚ¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î²ç¾ë¤òÊø¤·¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ÎËë³«¤±¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤«¡£