アメリカのトランプ大統領は25日、ウクライナの和平案をめぐり、ウィトコフ特使に対し、ロシアを訪問してプーチン大統領と会談するよう指示したことを明らかにしました。

トランプ大統領

「合意に非常に近づいていると思う」

トランプ大統領は25日、SNSで和平案について「意見の相違点はわずかになった」として、ウィトコフ特使に対し、ロシアを訪問してプーチン大統領と会談するよう指示したことを明らかにしました。ウクライナ側とはドリスコル陸軍長官が会談するとしています。トランプ氏は和平交渉が最終段階になった場合に限り、ウクライナのゼレンスキー大統領やプーチン大統領と会談するとして、「近いうちに会談できることを期待している」と述べました。

一方、アメリカメディアによりますと、ドリスコル長官は24日からUAE＝アラブ首長国連邦のアブダビでロシアの代表団と会談を行っています。現地ではウクライナの代表団とも会談する予定です。ロシアのラブロフ外相は25日、修正された和平案が今年8月の米露首脳会談の内容を反映していない場合、「全く状況が変わる」と述べ、ロシアの要求を踏まえるようくぎを刺しました。