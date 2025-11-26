『2025 FNS歌謡祭』にAI、東方神起、back number、三浦大知の出演が決定！サンリオ人気キャラクターも大集結
12月3日と12月10日にフジテレビにて『2025 FNS歌謡祭』が放送。このたび出演アーティスト第4弾が発表された。
今回出演が決定したのは、AI、東方神起、back Number、三浦大知の4組。シナモロール＆リトルツインスターズ、はぴだんぶい、ポムポムプリン＆マイメロディ＆クロミと人気サンリオキャラクターも大集結する。
■出演アーティスト ★は追加アーティスト
＜第1夜＞
★AI
AiScReam
ASKA
Ado
生田絵梨花
＝LOVE
Aぇ! group
ATEEZ
ガチャピン・ムック
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
工藤静香
近藤真彦
THE RAMPAGE
THE ALFEE
JAEJOONG（ジェジュン）
★シナモロール＆リトルツインスターズ
スキマスイッチ
Snow Man
Da-iCE
超ときめき♡宣伝部
TWS
DOMOTO
徳永英明 ※「徳」は旧字体、「英」は草冠の横棒が途中で途切れているものが正式表記
TREASURE
中川晃教
中島健人
Number_i
乃木坂46
HANA
★はぴだんぶい
浜崎あゆみ
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
『ミス・サイゴン』2026カンパニー
水谷千重子
Mrs. GREEN APPLE
ミャクミャク
宮野真守
LiSA
RIP SLYME
Little Glee Monster
＜第2夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
幾田りら
WEST.
CANDY TUNE
King & Prince
Creepy Nuts
倖田來未
櫻坂46
JO1
柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
timelesz
超特急
DISH//
デーモン閣下（聖飢魔II）
Devil ANTHEM.
★東方神起
TOMORROW X TOGETHER
新浜レオン
NiziU
★back number
BE:FIRST
氷川きよし
★ポムポムプリン＆マイメロディ＆クロミ
本田響矢
★三浦大知
映画『ロマンティック・キラー』高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）
他（五十音順）
■back numberが3年ぶりに『FNS歌謡祭』に出演
back numberが3年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ。
テレビ初披露となるフジテレビ系月9ドラマ『海のはじまり』の主題歌「新しい恋人達に」と、「ブルーアンバー」の2曲をスペシャルステージで届ける。
■サンリオの大人気キャラクターが大集結
サンリオの人気キャラクターたちが『FNS歌謡祭』にやってくる。第1夜（12月３日）に登場するのは、はぴだんぶい。はぴだんぶいは、サンリオの男のコキャラクターであるポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルの6にんによって結成されたキャラクターユニット。
今年結成5周年を迎えた6にんが、初めてのラップに挑戦しながらお互いを紹介し合う、他己紹介をテーマにした楽曲「はぴだんぶい！！！」を披露する。
さらに、『サンリオキャラクター大賞』で2020年から5年連続1位を獲得し、不動の人気を誇るシナモロールと今年50周年を迎えたリトルツインスターズが、乃木坂46の選抜メンバーと大滝詠一の「君は天然色」をコラボレーションする。
第2夜（12月10日）にも、2025年の『サンリオキャラクター大賞』で1位を獲得したポムポムプリン、今年50周年を迎えたマイメロディ、20周年のクロミと、超人気の3キャラクターが登場。2025年を代表するバズソング「倍倍FIGHT！」をCANDY TUNEとコラボレーションで届ける。
人気キャラクターと人気アイドルによる異色のコラボレーションステージをお楽しみに。
■AI、東方神起、三浦大知の出演も決定
今年、日本デビュー20周年を迎え、4月25・26日には自身3度目の日産スタジアム公演を控える東方神起が昨年に続き『FNS歌謡祭』に登場する。今年はOriginal Loveの名曲「月の裏で会いましょう」を披露。さらにBE:FIRSTのMANATO、SHUNTOとのコラボレーションで尾崎豊の「OH MY LITTLE GIRL」を歌い上げる。
AI、三浦大知ら『FNS歌謡祭』に欠かせないシンガーたちの出演も決定。AIは2006年にリリースしたダンサブルな楽曲「I Wanna Know」を歌唱。三浦大知はWEST.の桐山照史と布施明の「君は薔薇より美しい」をコラボカバーする。
■番組情報
フジテレビ『2025 FNS歌謡祭』
第1夜 12/03（水）18:30～23:18
第2夜 12/10（水）18:30～21:54
司会：相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
■関連リンク
『2025 FNS歌謡祭』番組サイト
https://www.fujitv.co.jp/FNS/