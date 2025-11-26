『2025 FNS歌謡祭』にAI、東方神起、back number、三浦大知の出演が決定！サンリオ人気キャラクターも大集結

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月3日と12月10日にフジテレビにて『2025 FNS歌謡祭』が放送。このたび出演アーティスト第4弾が発表された。

今回出演が決定したのは、AI、東方神起、back Number、三浦大知の4組。シナモロール＆リトルツインスターズ、はぴだんぶい、ポムポムプリン＆マイメロディ＆クロミと人気サンリオキャラクターも大集結する。

■出演アーティスト ★は追加アーティスト

＜第1夜＞

★AI

AiScReam

ASKA

Ado

生田絵梨花

＝LOVE

Aぇ! group

ATEEZ

ガチャピン・ムック

Kis-My-Ft2

CUTIE STREET

工藤静香

近藤真彦

THE RAMPAGE

THE ALFEE

JAEJOONG（ジェジュン）

★シナモロール＆リトルツインスターズ

スキマスイッチ

Snow Man

Da-iCE

超ときめき♡宣伝部

TWS

DOMOTO

徳永英明 ※「徳」は旧字体、「英」は草冠の横棒が途中で途切れているものが正式表記

TREASURE

中川晃教

中島健人

Number_i

乃木坂46

HANA

★はぴだんぶい

浜崎あゆみ

Perfume

パペットスンスン

平手友梨奈

FRUITS ZIPPER

Hey! Say! JUMP

『ミス・サイゴン』2026カンパニー

水谷千重子

Mrs. GREEN APPLE

ミャクミャク

宮野真守

LiSA

RIP SLYME

Little Glee Monster

＜第2夜＞

IMP.

aiko

ILLIT

幾田りら

WEST.

CANDY TUNE

King & Prince

Creepy Nuts

倖田來未

櫻坂46

JO1

柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）

SUPER BEAVER

Superfly

SixTONES

timelesz

超特急

DISH//

デーモン閣下（聖飢魔II）

Devil ANTHEM.

★東方神起

TOMORROW X TOGETHER

新浜レオン

NiziU

★back number

BE:FIRST

氷川きよし

★ポムポムプリン＆マイメロディ＆クロミ

本田響矢

★三浦大知

映画『ロマンティック・キラー』高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）

他（五十音順）

■back numberが3年ぶりに『FNS歌謡祭』に出演

back numberが3年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ。

テレビ初披露となるフジテレビ系月9ドラマ『海のはじまり』の主題歌「新しい恋人達に」と、「ブルーアンバー」の2曲をスペシャルステージで届ける。

■サンリオの大人気キャラクターが大集結

サンリオの人気キャラクターたちが『FNS歌謡祭』にやってくる。第1夜（12月３日）に登場するのは、はぴだんぶい。はぴだんぶいは、サンリオの男のコキャラクターであるポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルの6にんによって結成されたキャラクターユニット。

今年結成5周年を迎えた6にんが、初めてのラップに挑戦しながらお互いを紹介し合う、他己紹介をテーマにした楽曲「はぴだんぶい！！！」を披露する。

さらに、『サンリオキャラクター大賞』で2020年から5年連続1位を獲得し、不動の人気を誇るシナモロールと今年50周年を迎えたリトルツインスターズが、乃木坂46の選抜メンバーと大滝詠一の「君は天然色」をコラボレーションする。

第2夜（12月10日）にも、2025年の『サンリオキャラクター大賞』で1位を獲得したポムポムプリン、今年50周年を迎えたマイメロディ、20周年のクロミと、超人気の3キャラクターが登場。2025年を代表するバズソング「倍倍FIGHT！」をCANDY TUNEとコラボレーションで届ける。

人気キャラクターと人気アイドルによる異色のコラボレーションステージをお楽しみに。

■AI、東方神起、三浦大知の出演も決定

今年、日本デビュー20周年を迎え、4月25・26日には自身3度目の日産スタジアム公演を控える東方神起が昨年に続き『FNS歌謡祭』に登場する。今年はOriginal Loveの名曲「月の裏で会いましょう」を披露。さらにBE:FIRSTのMANATO、SHUNTOとのコラボレーションで尾崎豊の「OH MY LITTLE GIRL」を歌い上げる。

AI、三浦大知ら『FNS歌謡祭』に欠かせないシンガーたちの出演も決定。AIは2006年にリリースしたダンサブルな楽曲「I Wanna Know」を歌唱。三浦大知はWEST.の桐山照史と布施明の「君は薔薇より美しい」をコラボカバーする。

■番組情報

フジテレビ『2025 FNS歌謡祭』

第1夜 12/03（水）18:30～23:18

第2夜 12/10（水）18:30～21:54

司会：相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）

