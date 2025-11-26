¿ûÀ¸¿·¼ù¡¡Á´¹ñÊüÁ÷¤ÎÏ¢¥É¥é½é¼ç±é¡¡¿ûÅÄ¾Úö¤ÎÄï¡¡¥Æ¥ìÅì¡Ö¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ûÀ¸¿·¼ù¡Ê26¡Ë¤¬ÍèÇ¯1·î8Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¡Ö¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦30¡Ë¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¡£Á´¹ñÊüÁ÷¤ÎÏ¢¥É¥é¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¡Ö¿Í¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ãæ¿È¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿È¤òÅê¤¸À®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¡ÖÌÀÆü¤Î¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òº£Æü¤è¤ê¤â°¦¤»¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤ÏÌîµå°ì¶Ú¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¥ã¥é¤À¤±¤Ç¿Í¤È´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·½ÐÈÇ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤¹¤ë¤â¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¿Í¤Î¸«¤¿ÌÜ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤À¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¡Ê32¡Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤³¤Ã¤Á¤Î¤±¤ó¤È¡Ê29¡Ë¤ò·»¤Ë»ý¤Á¡¢2022Ç¯¤«¤éÇÐÍ¥³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£»ý¤ÁÌ£¤ÏºîÉÊ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê±éµ»¡£Íâ23Ç¯¤ËTBSÆüÍË·à¾ì¡Ö²¼Ñî¾åµå»ù¡×¡¢ºòÇ¯¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤ÈÂçºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤Ë¼ÂÀÓ¤ò½Å¤Í¡¢¤Ä¤¤¤ËÁ´¹ñÊüÁ÷¤ÎÏ¢¥É¥é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£BS¥Æ¥ìÅì¤Ç¤âÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¡¢¥Æ¥ìÅì¤Ï¡ÖBS¤ò´Þ¤á¤ì¤ÐÁ´¹ñÊüÁ÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¿ûÀ¸¤Ï¡Öº£ºî¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤È¤È¤â¤ËËÍ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ê¾®ÅÄÀÚ¡¡ÍÕ·î¡Ë