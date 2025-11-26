»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤Î2¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ü¤¿¤ó¡õ¿·Ç·½õ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖËã±û¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î´¢Àî¤¯¤ë¤ß¡Ê26¡Ë¤¬26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡Ê47¡Ë¡¢»ÔÀî¿·Ç·½õ¡Ê12¡Ë¡¢½÷Í¥¤ÇÉñÍÙ²È¤Î»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡Ê14¡Ë¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²Ú¤ä¤«¤ÊÏÃÂê¤ÇÇ¯¤ÎÀ¥¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¡ÍèÇ¯1·î¤Ë¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡Ø½é½ÕÂç²ÎÉñ´ì¡ÙÌë¤ÎÉô¤Î¡Ø½Õ¶½¶À»â»Ò¡Ù¤È¤¤¤¦±éÌÜ¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò»°¿Í¤Ç¶¥±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¸ø±é¤Ø¤Î»×¤¤¡¢º£Ç¯°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤äÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¡¢»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¡¢»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¤µ¤ó¡¢»ÔÀî¿·Ç·½õ¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡×
¡¡´¢Àî¥¢¥Ê¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖOha!4¡¡NEWS¡¡LIVE¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°4¡¦30¡Ë¤Î¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ô¥½½Ïº¤Ï2010Ç¯3·î¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®ÎÓËã±û¤µ¤ó¤È·ëº§¡£11Ç¯7·î¤Ë¤Ü¤¿¤ó¤³¤ÈÎï²Ó¡¢13Ç¯3·î¤Ë¿·Ç·½õ¤³¤ÈÒ°¸¼¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ëã±û¤µ¤ó¤Ï17Ç¯6·î¤ËÆý¤¬¤óÆ®ÉÂ¤ÎËö»àµî¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ã¤«¤êÀ®Ä¹¤·¤¿2¿Í¤Î»Ò¶¡¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ª2¿Í¤ÏËã±û¤µ¤ó¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÒ°¸¼·¯¡¢´éÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÒ°¸¼·¯¡¢¼ê¤ÎÁÈ¤ßÊý¤¬¤ª¾åÉÊ¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£