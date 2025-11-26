「京都２歳Ｓ・Ｇ３」（２９日、京都）

偉大な姉とは、ひと味違う。１９年阪神ＪＦを制すなどマイル以下の距離で重賞４勝を挙げたレシステンシア。その快速馬を姉に持つバルセシートが血の壁を超えて、新たな領域で重賞初挑戦での初制覇を狙っている。

京都での新馬戦で見せたのは非凡な瞬発力。中団でゆったりと折り合い直線に向くと、追いだされてからは瞬時にギアを上げてグングンと加速し、あっという間に２着以下に３馬身半差をつけた。姉も担当した金浜厩務員は「正直びっくりしたね。新馬戦にしては流れてくれたというのもあったけど、いい切れ味を見せてくれた」と頼もしそうに語る。

３歳秋から５００キロ台で推移するなど大柄だった姉とは違い、弟は４６０キロ台と標準サイズだが、均整の取れた馬体。父がダイワメジャーからキズナに変わり、気性の激しさも和らいだ。「いい意味で遊びがあるね。１周コースもこなせると思うし、その価値はある」と世話役はうなずく。「お尻のあたりがひと回り立派になっている」と上積みも十分。伝統の２歳重賞を制して、来春への可能性を広げる。