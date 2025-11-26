　26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比500円高の4万9100円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8659.52円に対しては440.48円高。出来高は1万2515枚だった。

　TOPIX先物期近は3328ポイントと前日比38ポイント高、TOPIX現物終値比37.11ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49100　　　　　+500　　　 12515
日経225mini 　　　　　　 49105　　　　　+505　　　235593
TOPIX先物 　　　　　　　　3328　　　　　 +38　　　 14829
JPX日経400先物　　　　　 30005　　　　　+375　　　　 961
グロース指数先物　　　　　 672　　　　　　+8　　　　1057
東証REIT指数先物　　売買不成立

