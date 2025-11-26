日経225先物：26日夜間取引終値＝500円高、4万9100円
26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比500円高の4万9100円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8659.52円に対しては440.48円高。出来高は1万2515枚だった。
TOPIX先物期近は3328ポイントと前日比38ポイント高、TOPIX現物終値比37.11ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49100 +500 12515
日経225mini 49105 +505 235593
TOPIX先物 3328 +38 14829
JPX日経400先物 30005 +375 961
グロース指数先物 672 +8 1057
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
