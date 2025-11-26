セ・パ両リーグのベストナインが２５日、発表された。巨人からは泉口友汰内野手（２６）がセ・リーグの遊撃手部門で初受賞。巨人の遊撃手では２０２１年の坂本勇人以来８人目で、入団２年目以内に限れば１９５４年の広岡達朗（１年目）以来７１年ぶり２人目の快挙となった。２年ぶりのリーグＶを果たした阪神からは村上らセ最多タイとなる７人が受賞。５年ぶりの日本一にも輝いたソフトバンクからはモイネロら４人が受賞した。

ブレイクを果たした泉口が新たな栄誉を手にした。セ・リーグ遊撃部門で首位打者の広島・小園（７６票）を１２２票上回る１９８票を集め、初のベストナイン受賞。巨人の入団２年目以内の遊撃手では、ルーキーイヤーに受賞した広岡達朗以来７１年ぶり２人目の快挙となった。攻守で大きくチームに貢献してきた男は記録的な吉報に、喜びの言葉を並べた。

「ベストナインに選んでいただき、本当に光栄です。打撃や守備を総合的に評価してもらえたことがうれしく、これまでの取り組みが報われたように思います」

２年目の今季は開幕を２軍で迎えた。それでも４月４日に１軍に昇格すると今季初スタメンだった同９日・ＤｅＮＡ戦（横浜）で本塁打を記録。その後も存在感を発揮し、レギュラーをつかんだ。チーム最多１３３試合の出場で打率３割１厘、６本塁打、３９打点、出塁率３割６分２厘。守備でも安定感を示しており、ゴールデン・グラブ賞との２冠は球団遊撃手で２１年の坂本勇人以来となった。

セ・リーグのベストナインは７ポジションにリーグＶを飾った阪神勢が並んだ中で、奮闘を証明する受賞。シーズン中から好結果が続いても一切の気の緩みも妥協もなく歩んできたからこそ、舞い込んできた勲章だ。シーズン終了直後には「来年も続けていかないとすぐに終わってしまうという危機感の方が１０割ぐらいある」と語っていたように、好結果を残したからこそより一層気を引き締め、現在もトレーニングを重ねている。

一気に階段を駆け上がった２０２５年。チームでは岡本がメジャー移籍を目指してポスティング申請中で、来季泉口には内野の、そしてチームの中心としての働きに期待がかかる。「これからもチームの勝利に貢献できるよう、しっかり準備して頑張ります」。まずは２年ぶりのリーグＶの力になるべく、まだまだ進化を遂げていく。（田中 哲）

◆広岡達朗の１９５４年 早大から入団した１年目。背番号２を背負い遊撃のレギュラーを奪うと、１１２試合に出場し、打率３割１分４厘、１５本塁打、６７打点、９盗塁。守備でも華麗なフィールディングで多くのファンを引きつけた。ベストナインに加え、新人王にも輝いた。

【記録メモ】

２年目の泉口（巨）が遊撃手で初のベストナインに選出された。巨人遊撃手の受賞は

回数 初受賞と年数

〈７〉坂本勇人＝０９年（３）年目

〈３〉平井三郎＝５１年（４）年目

〈１〉広岡達朗＝５４年（１）年目

〈１〉黒江透修＝６８年（５）年目

〈１〉河埜和正＝７７年（８）年目

〈１〉川相昌弘＝９４年（１２）年目

〈１〉二岡智宏＝０３年（５）年目

〈１〉泉口友汰＝２５年（２）年目

０９、１２、１６、１８〜２１年に７度の坂本以来、８人目（１６度目）。入団２年目までに受賞は、５４年に１年目で選出された広岡以来７１年ぶりチーム２人目だ。