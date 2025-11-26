人気声優の高槻かなこが「義実家のチャイの作り方を伝授します」と投稿。インドの民族衣装姿をアップした。

２６日までにインスタグラムのストーリーズを更新し「インド人と結婚した女です」と自己紹介し、チャイを作るショート動画をアップ。ショウガをすりおろし、水が入った鍋に入れ、茶葉を投入。沸騰させたら、熱したミルクや砂糖を加えて完成させた。

高槻は昨年１２月に結婚を発表。それから９か月たった今年９月に自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、お相手がインド人であることを公表した。

ネット上に結婚式の写真が流出したことをきっかけに、高槻がインドの王族と結婚したとの誤情報が拡散されたという。動画で高槻は「王族ではないです」と否定し、一般男性だと伝えた。

そもそもお相手がインド人なのかどうかについて「真相を話しますと」と語り出し「私の旦那さんは国籍はインドの方で、インド出身のインドの方です」と説明。日本には１２年ほど住んでいるそうで、日本語もペラペラ。「王族ではなく普通に大学から日本というか、日本の留学制度で来て、日本で就職して、普通に日系企業で働いているサラリーマンです」と正体を明かした。

高槻は２０１５年、ＴＶアニメ「ラブライブ！サンシャイン！！」国木田花丸役で声優デビュー。同作品発のグループ、‘’Ａｑｏｕｒｓ‘’のメンバーとして、第６９回ＮＨＫ紅白歌合戦に出演。２０２２年には３都市でのドームツアーの開催を果たした。２０２０年にＴＶアニメ「１００万の命の上に俺は立っている」ＯＰテーマ「Ａｎｔｉ ｗｏｒｌｄ」でソロアーティストデビュー。２０２２年５月にＴＶアニメ「ブラック ★★ロックシューター ＤＡＷＮ ＦＡＬＬ」のエンディングテーマとなる、３ｒｄシングル「Ｂｅｆｏｒｅ ｔｈｅ Ｎｉｇｈｔｍａｒｅ」をリリース。２０２４年２月には舞台「ＳａＧａ ＴＨＥ ＳＴＡＧＥ〜再生の絆〜」でリズ・リン・ウッド役として出演し、役者としても活動の幅を広げている。プライベートでは２４年１２月に結婚を公表した。