『誰も知らない明石家さんま』第11弾放送決定 半生描くスペシャルドラマ制作へ
日本テレビ系恒例バラエティー番組『誰も知らない明石家さんま』が、12月14日午後7時から午後9時54分まで放送されることが26日、発表された。
【番組カット】スタジオで明石家さんまの半生を見届ける佐藤勝利
同番組は、2015年の第１弾放送より、あらゆる手法でさんまの知られざる一面を掘り起こしてきた特番の第11弾となる。スタジオには石野真子、磯野貴理子、上白石萌歌、後藤輝基、佐藤勝利、滝沢カレン、東野幸治、満島真之介（※五十音順）といった豪華ゲストを迎え、超豪華インタビューと数々のお宝エピソードとともに、さんまの半生を振り返る。
今回は、“ある人物”の完成が迫る大豪邸にさんまが初訪問。そして、恒例となったさんまの半生を描くスペシャルドラマの制作も決定。さんまはもちろん、関係各所への綿密なインタビューをもとに、豪華出演者たちが今年も明石家さんまの知られざる一面を描く。
