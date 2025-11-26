菅生新樹、テレ東ドラマ初主演「ぴったりの役なんじゃないか!?」『人は見た目じゃないと思ってた。』【コメントあり】
テレビ東京は26日、木ドラ24『人は見た目じゃないと思ってた。』(毎週木曜 深0：30〜)を2026年1月8日から放送すると発表した。俳優の菅生新樹がテレ東初主演を務める。
【場面カット】見た目はこだわらない野球一筋で生きてきた主人公を演じる菅生新樹
本作は、「人は見た目じゃなくて中身だ！」と思って生きてきた主人公がファッション雑誌の世界に身を投じたことから“人の見た目”について改めて考え直すオリジナルドラマ。日常にあふれるルッキズムにとらわれず、周りに求められるキャラで生きてきた主人公が、職場で見た目を意識することを求められ、ファッションやメガネなどを通して新たな価値観に直面していく様をユーモラスに描くファッションヒューマンドラマとなっている。
小中高大と、野球一筋で生きてきて、見た目にこだわりのない主人公・石黒大和役を、菅生が務める。ドラマ『下剋上球児』(TBS)や連続テレビ小説『おむすび』(NHK)、『失踪人捜索班』(テレ東)などに出演、そして12月放送予定のオムニバスドラマ『連続ドラマW 池井戸潤スペシャル「かばん屋の相続」』(WOWOW)で主演を務めるなど、今注目の俳優にとってテレ東初主演となる。
菅生が演じる石黒は、小中高大と、野球一筋で生きてきて、「人は見た目じゃなくて中身だ！」と思っている。やさしい彼女にも恵まれ、ノリで出版社に合格するも、希望のスポーツ雑誌は廃刊になり、なぜかファッション雑誌の編集部に配属になる。
【コメント】
■菅生新樹
2026年1月期木ドラ24『人は見た目じゃないと思ってた。』に出演させていただきます菅生新樹です。今回主人公・石黒大和を演じさせていただくことになり、感謝の思いでいっぱいですが、本作の内容を聞いた時に、これは自分にぴったりの役なんじゃないか!?と運命を感じてしまいました。大和が感じていることや葛藤していることが、自分も学生時代から、そして今でも俳優として人として自分がどう歩んでいくか、日々、試行錯誤ですが本当に共感できる部分がたくさんある役だったので、とてもうれしかったです。
このドラマは、明日の自分のことを今日の自分よりも愛せるような、そんな作品になっています。ご覧いただけた皆さまには1歩を踏み出す勇気とパワーを！そんな思いで取り組んでいきます。今作を通じて、大和とともに僕も成長できたらと思っております。どうぞお楽しみに。
■監督・プロデューサー：松本拓(テレビ東京)
人は「見た目」というものに、なぜこだわるのか、そしてなぜ取りつかれるのか。物心ついた子供のころから、うっすらとそれは感じ、そして40歳を超えたいまだに、その答えはよくわかりません。おそらくそれは自分が死ぬまでよくわからないのではないかなとも思っています。このテーマを、ずっとドラマにしたいと思っていました。ただ、いざシナリオを作ってみると、どんな主人公のどんなストーリーを描くべきかは、すぐに思い浮かびませんでした。正解がないものをストーリーに起こすことはとても難しく、苦労もしましたが、いろいろな人の力を借りて、とても魅力的なものになったと思っています。自分なりに、今まで生きてきて、感じたことをこのドラマに込めてみましたので、まずは軽い気持ちでのぞいていただけたらうれしいです。きっと、タイトルから想像する雰囲気と全然違ったドラマだと思います。ご期待ください。
