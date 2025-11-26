山田涼介、“絶対むせるシリーズ”挑戦→危機的状況に かまいたち濱家が“ブチギレ”
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、きょう26日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』2時間SP（後7：00〜後9：00）に出演する。
【番組カット】クイズに挑戦する芸人＆アナウンサーら
今回は「ご当地テッパンネタ大賞 第三弾」を送る。以前の「ご当地テッパンネタ大賞」で、松村沙友里が見事なリアクションを見せた「絶対むせるシリーズ」の第3弾では、長野・坂城町の特産品を使った“おしぼりうどん”を紹介する。スタジオでは、山田が勢いよく食べ始めるも、千鳥・ノブに向かってまさかの行動をとる。むせ女王・松村も試食。余裕の表情で食べ進める松村に悲劇が訪れる。
「クイズ！実はアレ うちの県で作ってます！」は、誰もが知るあるモノの製造工程VTRを見て、何を作っているのかを当てる早押しクイズ。チーム戦となり、正解したチームがその商品をもらうことができる。石川県の会社が“世界で初めて作った”商品、長野県の工場で作られているオリンピアンが使う“あれ”、福岡県で創業100年を超える企業が作る誰もが知る商品など、意外な製造工程が明かされる。
早押しクイズ回答では千鳥や芸人たちのボケ回答に山田や野呂佳代らも乗っかり、司会の濱家隆一（かまいたち）がてんてこ舞い。さらに、とにかく明るい安村がとあるボケをしたせいで、山田が濱家からブチギレられる。
各局のアナウンサーたちが自信を持って紹介する地元のテッパンネタでは「バスケに誘ったのは僕」という超貴重な人物から遠い親戚の知り合いまで、ありとあらゆる“八村塁自慢”をする富山の人々や、静岡が大いに盛り上がる○○ワールドカップを取材。さらに、岐阜県をはじめ、東海三県で親しまれているお菓子を使ったアレンジ料理を作る男性が登場する。
福岡ではこだわりが強すぎるラーメン屋の店主が「福岡に間違った知識を植え付けている！」と、“地元スター”にクレームを入れる。香川ではセスナ機を使って宣伝をしている仏壇店に、今でもセスナ機で宣伝を続けているのかを取材。さらに、「岡山が生んだスター中のスター、千鳥のノブです。今週はいつもに増して山内が面白いです。新ギャグとかもします。絶対見てくれぇ！」と番組の宣伝を千鳥の地元・岡山でセスナ機を使ってやってみると、地元の人々が大喜び。そのVTRを見た山内が、スタジオで新ギャグを披露する展開になる。
「ご当地袋麺クイズ」では、香川県「オリーブラーメン」をはじめ全国各地のうますぎる“ご当地インスタント袋麺”を紹介。大悟（千鳥）も「うまぁー何この食べ物」と驚く。
