『2025 FNS歌謡祭』back numberが3年ぶりにステージへ シナモロールらサンリオキャラクターが大集結し夢コラボ
嵐の相葉雅紀が司会を務めるフジテレビ系音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』（第1夜 12月3日 後6：30〜23：18／第2夜 12月10日 後6：30〜9：54）に出演する豪華出演アーティストが解禁され、back numberが3年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージに立つほか、大人気サンリオキャラクターが大集結することが彰となった。
写真】12月3日放送『FNS歌謡祭』第1夜出演者一覧
先日、バンド史上最大となるツアー『Grateful Yesterdays Tour 2026』を2026年5月からスタートさせることを発表したback numberが３年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ。今年4月に放送した連続ドラマ『あなたを奪ったその日から』（フジテレビ・関西テレビ系）の主題歌『ブルーアンバー』を含め28曲がストリーミング累計再生１億回超え。今回、テレビ初披露となる月９ドラマ『海のはじまり』（2024年７月期／フジテレビ系）の主題歌『新しい恋人達に』と、『ブルーアンバー』の２曲をスペシャルステージでお届けする。
サンリオの大人気キャラクターたちが『FNS歌謡祭』にやってくる。第1夜（12月３日）に登場するのは 「はぴだんぶい」。「はぴだんぶい」は、サンリオの男のコキャラクター、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルによって結成されたキャラクターユニット。
1980年代から1990年代にデビューし、多くの人々に支持されてきたキャラクターたちだが、時代の流れとともに、人気にかげりが出る時期もあった。そこで、かつての人気を復活させるべく“ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう”というコンセプトのもとに結成されたのが「はぴだんぶい」だ。現在は日本国内に留まらず、海外でも人気を集めるなど、世代や国境を超えて愛され続けている。そして初めてのラップに挑戦しながらお互いを紹介し合う、他己紹介をテーマにした楽曲『はぴだんぶい！！！』を披露。さらに、サンリオキャラクター大賞で2020年から５年連続１位を獲得し、不動の人気を誇るシナモロールと今年50周年を迎えたリトルツインスターズは乃木坂46の選抜メンバーと大滝詠一の『君は天然色』をコラボレーションする。
第2夜（12月10日）にも、今年のサンリオキャラクター大賞で１位を獲得したポムポムプリン、今年50周年を迎えたマイメロディ、20周年のクロミと、超人気の３キャラクターが登場。2025年を代表するバズソング『倍倍FIGHT！』をCANDY TUNEとコラボレーションでお届けする。人気キャラクターと人気アイドルによる、この夜でしか見ることができない異色のコラボレーションステージに注目だ。
今年、日本デビュー20周年を迎え、来年２月20日には映画『東方神起 20th Anniversary Film “IDENTITY.”』の公開、さらに４月25日、４月26日には自身３度目の日産スタジアム公演を控える東方神起が昨年に続き『FNS歌謡祭』に登場。Original Loveの名曲『月の裏で会いましょう』を披露！さらにBE:FIRST のMANATO、SHUNTOとのコラボレーションで尾崎豊の『OH MY LITTLE GIRL』を歌い上げる。
このほか、AI、三浦大知ら『FNS歌謡祭』に欠かせないシンガーたちの出演も決定。AIは2006年にリリースしたダンサブルな楽曲『I Wanna Know』を披露。三浦大知はWEST.の桐山照史と布施明の『君は薔薇より美しい』をコラボでカバーする。
■『2025 FNS歌謡祭』
＜出演者＞
【司会】
相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
【出演アーティスト】★は追加アーティスト
＜第１夜＞
★AI
AiScReam
ASKA
Ado
生田絵梨花
＝LOVE
Aぇ! group
ATEEZ
ガチャピン・ムック
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
工藤静香
近藤真彦
THE RAMPAGE
THE ALFEE
JAEJOONG（ジェジュン）
★シナモロール＆リトルツインスターズ
スキマスイッチ
Snow Man
Da-iCE
超ときめき▼（ハート）宣伝部
TWS
DOMOTO
徳永英明
TREASURE
中川晃教
中島健人
Number_i
乃木坂46
HANA
★はぴだんぶい
浜崎あゆみ
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
『ミス・サイゴン』2026カンパニー
水谷千重子
Mrs. GREEN APPLE
ミャクミャク
宮野真守
LiSA
RIP SLYME
Little Glee Monster
＜第２夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
幾田りら
WEST.
CANDY TUNE
King & Prince
Creepy Nuts
倖田來未
櫻坂46
JO1
柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
timelesz
超特急
DISH//
デーモン閣下（聖飢魔II）
Devil ANTHEM.
★東方神起
TOMORROW X TOGETHER
新浜レオン
NiziU
★back number
BE:FIRST
氷川きよし
★ポムポムプリン＆マイメロディ＆クロミ
本田響矢
★三浦大知
映画『ロマンティック・キラー』高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）
ほか（50音順）
写真】12月3日放送『FNS歌謡祭』第1夜出演者一覧
先日、バンド史上最大となるツアー『Grateful Yesterdays Tour 2026』を2026年5月からスタートさせることを発表したback numberが３年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージへ。今年4月に放送した連続ドラマ『あなたを奪ったその日から』（フジテレビ・関西テレビ系）の主題歌『ブルーアンバー』を含め28曲がストリーミング累計再生１億回超え。今回、テレビ初披露となる月９ドラマ『海のはじまり』（2024年７月期／フジテレビ系）の主題歌『新しい恋人達に』と、『ブルーアンバー』の２曲をスペシャルステージでお届けする。
1980年代から1990年代にデビューし、多くの人々に支持されてきたキャラクターたちだが、時代の流れとともに、人気にかげりが出る時期もあった。そこで、かつての人気を復活させるべく“ハッピーになりたい男子たち、V字回復をねらう”というコンセプトのもとに結成されたのが「はぴだんぶい」だ。現在は日本国内に留まらず、海外でも人気を集めるなど、世代や国境を超えて愛され続けている。そして初めてのラップに挑戦しながらお互いを紹介し合う、他己紹介をテーマにした楽曲『はぴだんぶい！！！』を披露。さらに、サンリオキャラクター大賞で2020年から５年連続１位を獲得し、不動の人気を誇るシナモロールと今年50周年を迎えたリトルツインスターズは乃木坂46の選抜メンバーと大滝詠一の『君は天然色』をコラボレーションする。
第2夜（12月10日）にも、今年のサンリオキャラクター大賞で１位を獲得したポムポムプリン、今年50周年を迎えたマイメロディ、20周年のクロミと、超人気の３キャラクターが登場。2025年を代表するバズソング『倍倍FIGHT！』をCANDY TUNEとコラボレーションでお届けする。人気キャラクターと人気アイドルによる、この夜でしか見ることができない異色のコラボレーションステージに注目だ。
今年、日本デビュー20周年を迎え、来年２月20日には映画『東方神起 20th Anniversary Film “IDENTITY.”』の公開、さらに４月25日、４月26日には自身３度目の日産スタジアム公演を控える東方神起が昨年に続き『FNS歌謡祭』に登場。Original Loveの名曲『月の裏で会いましょう』を披露！さらにBE:FIRST のMANATO、SHUNTOとのコラボレーションで尾崎豊の『OH MY LITTLE GIRL』を歌い上げる。
このほか、AI、三浦大知ら『FNS歌謡祭』に欠かせないシンガーたちの出演も決定。AIは2006年にリリースしたダンサブルな楽曲『I Wanna Know』を披露。三浦大知はWEST.の桐山照史と布施明の『君は薔薇より美しい』をコラボでカバーする。
■『2025 FNS歌謡祭』
＜出演者＞
【司会】
相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）
【出演アーティスト】★は追加アーティスト
＜第１夜＞
★AI
AiScReam
ASKA
Ado
生田絵梨花
＝LOVE
Aぇ! group
ATEEZ
ガチャピン・ムック
Kis-My-Ft2
CUTIE STREET
工藤静香
近藤真彦
THE RAMPAGE
THE ALFEE
JAEJOONG（ジェジュン）
★シナモロール＆リトルツインスターズ
スキマスイッチ
Snow Man
Da-iCE
超ときめき▼（ハート）宣伝部
TWS
DOMOTO
徳永英明
TREASURE
中川晃教
中島健人
Number_i
乃木坂46
HANA
★はぴだんぶい
浜崎あゆみ
Perfume
パペットスンスン
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
Hey! Say! JUMP
『ミス・サイゴン』2026カンパニー
水谷千重子
Mrs. GREEN APPLE
ミャクミャク
宮野真守
LiSA
RIP SLYME
Little Glee Monster
＜第２夜＞
IMP.
aiko
ILLIT
幾田りら
WEST.
CANDY TUNE
King & Prince
Creepy Nuts
倖田來未
櫻坂46
JO1
柴咲コウ feat. LITTLE （KICK THE CAN CREW）
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
timelesz
超特急
DISH//
デーモン閣下（聖飢魔II）
Devil ANTHEM.
★東方神起
TOMORROW X TOGETHER
新浜レオン
NiziU
★back number
BE:FIRST
氷川きよし
★ポムポムプリン＆マイメロディ＆クロミ
本田響矢
★三浦大知
映画『ロマンティック・キラー』高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）
ほか（50音順）