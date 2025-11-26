Ž¢103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Ï¾ÃÌÇ¡ªŽ£Ç¯ËöÄ´À°¤ÇÂ»¤·¤Ê¤¤Í×ÅÀ
¡Ê¼Ì¿¿¡§¤Ú¤«¤Þ¤í¡¿PIXTA¡Ë
¡Ú¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¡ÛÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤äÉÞÍÜ¹µ½ü¤ò¸¤¯»È¤¦¤¿¤á¤ÎÍ×·ï
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÉÞÍÜ´ð½à¤¬103Ëü±ß¤«¤é123Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³ØÀ¸¤Ê¤É¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡ÖÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¤Ç¤ÏºòÇ¯¤«¤é¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÄ´À°¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢ÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤Î¼ýÆþ¤ò³ÎÇ§¤·¤ÆÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤äÉÞÍÜ¹µ½ü¤Ê¤É¤¬»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤½¤Î´ð½à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëºÊ¤Ê¤É¤ÎÇ¯¼ý¤¬ÊÑ¹¹
¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤¬¤¢¤ëºÊ¤Ê¤É¤òÉÞÍÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¡×¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤ÎÇ¯¼ý¤Î¾å¸Â¤¬103Ëü±ß¤«¤é123Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î½êÆÀ¤¬µëÍ¿Ç¯¼ý¤Ç103Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¤Ç¤ÏÇ¯¼ý123Ëü±ß¤Þ¤ÇÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤êÉÞÍÜ¿ÆÂ²Åù¤Î½êÆÀÍ×·ï¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï½êÆÀ58Ëü±ß°Ê²¼¡ÊµëÍ¿¼ýÆþ123Ëü±ß°Ê²¼¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¹µ½üÂÐ¾ÝÇÛ¶ö¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ËöÄ´À°¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµëÍ¿½êÆÀ¼Ô¤ÎÉÞÍÜ¹µ½üÅù¡Ê°ÛÆ°¡Ë¿½¹ð½ñ¡×¤È¤¤¤¦½ñÎà¤Ë¡¢ÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤Î»áÌ¾¤ä½êÆÀ¤Ê¤É¤òµÆþ¤¹¤ëÍó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤ÎÇ¯¼ý¤¬103Ëü±ßÄ¶¡Á123Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÏµºÜ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯¤ÏÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÄ´À°½ñÎà¤òµºÜ¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢³ºÅö¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤ÇÇ¼ÀÇ¼Ô¤Î½êÆÀ¤«¤é¹µ½ü¤Ç¤¤ë¶â³Û¤Ï¡¢ÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡ÊÇ¼ÀÇ¤¹¤ë¿Í¡Ë¤Î½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ13Ëü±ß¡Á38Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹µ½ü³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²þÀµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¼ÀÇ¼ÔËÜ¿Í¤Î¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤¬1000Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¦Í×·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âºòÇ¯¤ÈÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤¬»È¤¨¤ëÇ¯¼ý¡Ê¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÊ¤Ê¤É¤ÎµëÍ¿Ç¯¼ý¡Ë¡ä
ºòÇ¯¡§103Ëü±ß°Ê²¼
¢
º£Ç¯¡§123Ëü±ß°Ê²¼
¡ãÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤ÇÇ¼ÀÇ¼Ô¤¬Å¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¹µ½ü³Û¡ä
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÈÇ¼ÀÇ¼ÔËÜ¿Í¤Î½êÆÀ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢13Ëü±ß¡Á38Ëü±ß¡ÊÊÑ¹¹¤Ê¤·¡Ë
¢¨¤¿¤À¤·¡¢Ç¼ÀÇ¼ÔËÜ¿Í¤Î¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤¬1000Ëü±ß°Ê²¼
ÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤Ê¤·
ÇÛ¶ö¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÇ¤Î¹µ½ü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¼ýÆþ¤¬Ç¯¼ý123Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ÆÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤Æ¤â¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤ò»È¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤ÉÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÏÇ¯¼ý103Ëü±ßÄ¶¡Á123Ëü±ß°Ê²¼¤Î¿Í¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¡×¤¬»È¤¨¤º¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë²¼¸Â¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤é123Ëü±ßÄ¶¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÇ¯¼ý¤Î¾å¸Â¤ÏÇ¯¼ýÌó201Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤Ï¡¢½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¼õ¤±¤é¤ì¤ë¹µ½ü³Û¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤¯¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¶èÊ¬¤â¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯¼ý123Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤¬»È¤¨¤ëÇ¯¼ý¡Ê¥Ñ¡¼¥È¤ÎºÊ¤Ê¤É¤ÎµëÍ¿Ç¯¼ý¡Ë¡ä
ºòÇ¯¡§103Ëü±ßÄ¶¡Á201Ëü5999±ß°Ê²¼
¢
º£Ç¯¡§123Ëü±ßÄ¶¡Á201Ëü5999±ß°Ê²¼
¡ãÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤ÇÇ¼ÀÇ¼Ô¤¬Å¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¹µ½ü³Û¡ä
ÇÛ¶ö¼Ô¤ÈÇ¼ÀÇ¼ÔËÜ¿Í¤Î½êÆÀ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢1Ëü±ß¡Á38Ëü±ß¡ÊÊÑ¹¹¤Ê¤·¡Ë
¢¨¤¿¤À¤·¡¢Ç¼ÀÇ¼ÔËÜ¿Í¤Î¹ç·×½êÆÀ¶â³Û¤¬1000Ëü±ß°Ê²¼
¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë»È¤¨¤ë¡ÖÉÞÍÜ¹µ½ü¡×¤Î½êÆÀÍ×·ï¤â¡¢²þÀµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤É¤â¤¬16ºÐ°Ê¾å30ºÐÌ¤Ëþ¡Ê12·î31Æü¸½ºß¡Ë¤Î¾ì¹ç¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÇ¯¼ý¤¬103Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿Æ¡ÊÇ¼ÀÇ¤¹¤ë¿Í¡Ë¤Î½êÆÀÀÇ¤Ç¡ÖÉÞÍÜ¹µ½ü¡×¡Ê¹µ½ü³Û38Ëü±ß¡Ë¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÇ¯¼ý123Ëü±ß°Ê²¼¤Ø½êÆÀÍ×·ï¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¬Âç³ØÀ¸¤Ê¤É¤Ç19ºÐ°Ê¾å23ºÐÌ¤Ëþ¡ÊÆ±¾å¡Ë¤Ê¤é¡¢¡ÖÆÃÄêÉÞÍÜ¹µ½ü¡×¤È¤·¤Æ¹µ½ü³Û¤¬63Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤âÇ¯¼ý123Ëü±ß¤Þ¤Ç¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¼ÀÇ¼Ô¤Î½êÆÀ¤«¤é¹µ½ü¤Ç¤¤ë³Û¤Ë¤Ï¡¢ÊÑ¹¹¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÉÞÍÜ¹µ½ü¡¦ÆÃÄêÉÞÍÜ¹µ½ü¤¬»È¤¨¤ëÇ¯¼ý¡Ê»Ò¤É¤â¤Ê¤ÉÉÞÍÜ²ÈÂ²¤ÎµëÍ¿Ç¯¼ý¡Ë¡ä
ºòÇ¯¡§103Ëü±ß°Ê²¼
¢
º£Ç¯¡§123Ëü±ß°Ê²¼
¡ãÉÞÍÜ¹µ½ü¡¦ÆÃÄêÉÞÍÜ¹µ½ü¤ÇÇ¼ÀÇ¼Ô¤¬Å¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¹µ½ü³Û¡ä
¡¦ÉÞÍÜ¹µ½ü¡Ê»Ò¤É¤â¤¬16ºÐ°Ê¾å19ºÐÌ¤Ëþ¡¢¤Þ¤¿¤Ï23ºÐ°Ê¾å30ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¡§38Ëü±ß¡ÊÊÑ¹¹¤Ê¤·¡Ë
¡¦ÆÃÄêÉÞÍÜ¹µ½ü¡Ê»Ò¤É¤â¤¬19ºÐ°Ê¾å23ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¡§63Ëü±ß¡ÊÊÑ¹¹¤Ê¤·¡Ë
ÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿
ÀÇÀ©²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Ê¤É¡Ê19ºÐ°Ê¾å23ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯¼ý¤¬123Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¹µ½ü¤¬¤¹¤°¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¤¯¤ß¤â¡¢¿·Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¹µ½ü¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤ÎµëÍ¿¼ýÆþ¤¬Ç¯¼ý123Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¡¢150Ëü±ß°Ê²¼¤Þ¤Ç¤Ï¿Æ¡ÊÇ¼ÀÇ¤¹¤ë¿Í¡Ë¤Î½êÆÀÀÇ¤Ç63Ëü±ß¤Î¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¯¼ý150Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤â¹µ½ü³Û¤ÏÃÊ³¬Åª¤Ë½Ì¾®¤¹¤ë¤·¤¯¤ß¤Ç¡¢Ç¯¼ý188Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÏºÇÄã3Ëü±ß¤Î¹µ½ü¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Âç³ØÀ¸¤Ê¤É¤Î»Ò¤É¤â¤ÎÇ¯¼ý¤¬103Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡ÖÆÃÄêÉÞÍÜ¹µ½ü¡×¡Ê¹µ½ü³Û63Ëü±ß¡Ë¤¬Á´³Û»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤·¤¯¤ß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿Æ¤ÎÀÇÉéÃ´¤¬ÂçÉý¤ËÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¤¬»È¤¨¤ëÇ¯¼ý¡Ê19ºÐ°Ê¾å23ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤ÎµëÍ¿Ç¯¼ý¡Ë¡ä
ºòÇ¯¡§À©ÅÙ¤Ê¤·
¢
º£Ç¯¡§123Ëü±ßÄ¶¡Á188Ëü±ß°Ê²¼
¡ãÆÃÄê¿ÆÂ²ÆÃÊÌ¹µ½ü¤ÇÇ¼ÀÇ¼Ô¤¬Å¬ÍÑ¤Ç¤¤ë¹µ½ü³Û¡ä
»Ò¤É¤â¤Î½êÆÀ¤Ë¤è¤ê3Ëü±ß¡Á63Ëü±ß¡Ê¿·Àß¡Ë
À¤ÂÓÁ´ÂÎ¤ÎÀÇ¶â¤ÎÉéÃ´¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÉÞÍÜ¤¹¤ëÂ¦¤Ç¤¢¤ëÀ¤ÂÓ¼ç¤ÎÀÇÉéÃ´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¡¼¥È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤Ê¤É¤ËÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢µëÍ¿¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¿Í¤ËÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ëÇ¯¼ý´ð½à¤â°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤ÈµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤¬°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤ÎµëÍ¿¼ýÆþ¤¬Ç¯¼ý160Ëü±ß°Ê²¼¤Ê¤é¡¢º£Ç¯¤Î½êÆÀÀÇ¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ÊÁ°¤Ï½êÆÀÀÇ¤¬¤«¤«¤ëÇ¯¼ý¤ÎºÇÄã¥é¥¤¥ó¤¬103Ëü±ß¤Ç¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬160Ëü±ß¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤Î¥Ñ¡¼¥È¡¦¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¼ýÆþ¤Ë½êÆÀÀÇ¤¬¤«¤«¤ëµëÍ¿Ç¯¼ý¡ä
ºòÇ¯¡§103Ëü±ßÄ¶¢¨
¢
º£Ç¯¡§160Ëü±ßÄ¶
¢¨³ØÀ¸¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï130Ëü±ßÄ¶
Å·°ú¤¤·¤¹¤®¤¿½êÆÀÀÇ¤¬¤¢¤ì¤ÐÇ¯ËöÄ´À°¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¤¿¤À¤·¡¢11·î¤Þ¤Ç¤Ï²þÀµÁ°¤ÎÀÇÀ©¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸»ÀôÄ§¼ý¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯1·î¤«¤é11·î¤Þ¤Ç¤Ë¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÀè¤ÇµëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Ç¯¼ý160Ëü±ß°Ê²¼¤Î¿å½à¤Ç¤â½êÆÀÀÇ¤¬Å·°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢12·î¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¤Î¤È¤¤Ë¤Ï²þÀµ¸å¤ÎÀÇÀ©¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ1Ç¯´Ö¤ÎÀÇ³Û¤ò·×»»¤·Ä¾¤¹¤¿¤á¡¢11·î¤Þ¤Ç¤ËÅ·°ú¤¤·¤¹¤®¤¿½êÆÀÀÇ¤¬¤¢¤ì¤ÐÇ¯ËöÄ´À°¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£È¿±Ç¸å¤ÎÀÇ³Û¤Ï¸»ÀôÄ§¼ýÉ¼¤ËµºÜ¤µ¤ì¡¢ÄÌ¾ï¡¢Ç¯Ëö¤´¤í¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤Ê¤É¤òÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Çµó¤²¤¿ÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ºòÇ¯¤È½êÆÀ¤¬Æ±¤¸¤Ê¤éÂ¿¤¯¤Î¥±¡¼¥¹¤Çº£Ç¯¤Î½êÆÀÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÄ´À°¤Î½ñÎà¤ò½ñ¤¯¤È¤¤Ë¤ÏºòÇ¯¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³ºÅö¤¹¤ë¹àÌÜ¤Ë¤ÏÏ³¤ì¤Ê¤¯µÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê²ÃÆ£ ÍüÎ¤ : FPŽ¤¥Þ¥Í¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ª¥Õ¥£¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë