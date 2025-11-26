モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズの公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が25日、自身のインスタグラムを更新。CMに出演するドリンク「毎日C」の期間限定オリジナルグッズなどを紹介した。

「1日2本の商品を買うだけで、カレンダーを持ち帰ることが出来ます。私がデザインした小さなカードは5種類＋シークレットバージョン」などと説明。ボディーラインくっきりの薄いピンク色トップス、ツインお団子ヘアに水色リボンのファッションで動画をアップした。

また、別の投稿では「感謝祭後台…」と記し、赤と黒の胸元大胆露出コスチュームを披露した。

ファンやフォロワーからも「最高峰の美人」「女神」「可愛すぎる」「美しさに吸い込まれた」「カレンダー欲しい」などのコメントが寄せられた。

リン・シャンは台北市生まれで、16歳から芸能活動を開始。21年に台湾プロ野球楽天モンキーズのチア「Rakuten Girls」メンバーに約200人の参加オーディションから選出。「かわいすぎる台湾チアリーダー」としてSNSなどで注目を浴び、現在はインスタグラムのフォロワー数180万人超。台湾プロ野球の楽天モンキーズのチアなどで来日経験もあり、24年からは味全ドラゴンズのチア「ドラゴンビューティーズ」で活動している。台湾代表のチアも務めた。台湾だけでなく、日本でも雑誌のグラビアや写真集も発売。モデルやタレントとしてCMやテレビ番組に出演するほか、YouTube発信なども含めて幅広く活躍している。