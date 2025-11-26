タレントの辻希美(38)が26日、自身のインスタグラムを更新。長女でインフルエンサーの希空が18歳の誕生日を迎えたことを報告した。

辻は希空との2ショット写真と、赤ちゃんの時の希空の写真を投稿し「日付変わって…11月26日…希空が18歳のお誕生日を迎えました 18歳…成人だね」と祝福。

また「18年前の今日、希空が私をママにしてくれた日 18年という月日…正直、、、長かったです 二十歳で出産し、初めての事だらけで右も左もわからず世間からは色々と言われてしまう事もあり 沢山泣いた事もありました。でも希空が私を母にしてくれて 強くしてくれて頑張って来れたと思います ありがとう」とこれまでの日々を振り返り感謝。

また、「今では友達のような関係性になり ぶつかる事もあるけど、そんな時間も希空と買い物行ったりご飯行ったり どんな些細な時間すらもめちゃくちゃ幸せでママにとって嬉しい時間です 最近は仕事が忙しかったりして会えないこともたたあるけど 本当に毎日頑張ってる希空を見て 感心してるよ いつか一緒に仕事出来る日を楽しみにしています」とつづった。

最後に「改めて、希空 ママをママにしてくれてありがとう 産まれてきてくれて本当にありがとう 心から感謝しています はぁ〜自分の娘が成人だなんて…本当に不思議…希空18歳のお誕生日おめでとう 大好きだよ」と締めくくった。

辻は2007年に20歳で俳優の杉浦太陽と結婚。同年11月に第1子となる長女・希空を出産し、その後3人の男児が誕生。今年8月に第5子となる次女を出産した。