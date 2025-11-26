オリックスからは中川と若月がベストナインに選出された。中川は7年目での初受賞。「まさか自分が選んでいただけるとは思っていなかったので、とてもビックリしています」と驚きを口にしたが、今季は119試合に出場して打率はリーグ3位の・284、得点圏打率は・304を記録。本塁打は自己最多タイの12本を放ち、53打点を挙げた。4番を15試合を含め、1〜9番の全打順を任されるなど、つなぎ役としての働きも光った。

チームからの選出はリーグ3連覇した23年に山本、森、頓宮、宗、紅林の5選手が受賞して以来、2年ぶりだった。来季のV奪回に向け「まだまだ成長していけるように、これからも一層努力していきたいと思います」とさらなる飛躍を期す。

B…若月はプロ12年目で初受賞。今季は121試合に出場し、自己最多に並ぶ6本塁打、自己最多の31打点を挙げ、打率は・272。5月までに3度サヨナラ打を放つなど、勝負強さを発揮した。侍ジャパンの一員として11月15、16日に開催された韓国戦（強化試合）にも出場した選手会長は「素晴らしい賞を受賞することができ、本当にうれしく思います。また来シーズンも選んでいただけるように、日々精進していきたいと思います」と高みを見据えた。