ラックスのサクラシリーズが登場！冬髪ケアで春の訪れを感じて♡
冬の乾燥による髪のダメージをケアしながら、春の訪れを感じるサクラの香りに包まれる「ラックス サクラシリーズ」が2025年12月8日（月）より数量限定で登場！今年は、「ラックス スーパーリッチクリスタル」や「スーパーリッチシャイン」から初のサクラアイテムが登場し、乾燥ダメージを保湿ケアしながら髪にツヤと香りを与えます。寒い季節にぴったりのアイテムで、春に向けた髪のケアを始めてみてはいかが♡
ラックス サクラシリーズで冬髪を守る
ラックス スーパーリッチクリスタル サクラ
スーパーリッチシャイン サクラ
今年のラックス サクラシリーズは、冬の乾燥ダメージをしっかりとケアしながら、春にぴったりのサクラの香りを楽しめるアイテムが揃っています。
「ラックス スーパーリッチクリスタル サクラ」や「スーパーリッチシャイン サクラ」など、ダメージケア効果を高めたシリーズが登場し、髪の深層まで保湿しながらサクラの優しい香りが広がります。
インバスケアだけでなく、アウトバストリートメントとしても活用できるので、忙しい毎日でも簡単に髪のケアができます。
春に向けてサクラの香りで髪をリセット
ラックスのサクラシリーズは、ただ髪をケアするだけでなく、春の訪れを感じさせるサクラの香りも魅力的です。
「ラックス スーパーリッチシャイン サクラ」はシャンプー、コンディショナーに加えて、トリートメントやヘアオイルもラインアップ。
ダメージ・パサつき・うねりなど髪の悩みにもしっかりアプローチし、しっとりツヤ髪に仕上がります。
冬の厳しい乾燥から守り、春に向けて心地よい香りを楽しみながら、髪をリセットできるのはうれしいポイントです。
数量限定！店頭キャンペーンも見逃せない
ラックス サクラシリーズの発売を記念して、店頭キャンペーンも開催中です！対象商品を1,000円以上購入すると、「えらべるPay」が当たるチャンスが。
応募はとっても簡単で、購入したレシートを撮影してキャンペーンサイトにアップするだけ。
さらに、キャンペーン期間中には、ラックスの魅力的なアイテムをお得に手に入れることができるので、ぜひチェックしてみてください。春の訪れとともに、髪と心をリフレッシュしませんか♡
ラックス サクラシリーズで乾燥から髪を守ろう♡
冬の乾燥ダメージをケアしながら、春の香りを楽しめるラックス サクラシリーズは、数量限定で登場中。
シャンプー、コンディショナー、トリートメントなど、豊富なラインナップが揃っており、髪のツヤ感と保湿力を両立します。
また、店頭キャンペーンで「えらべるPay」が当たるチャンスも！ぜひ、この機会にサクラの香りに包まれて、春に向けた髪のケアを始めてみてください♡