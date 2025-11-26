名門加入の21歳日本代表がついに欧州デビューか！現地メディアが復帰時期を報道「戻ると見られているのは…」
今夏に川崎フロンターレからトッテナムに移籍した高井幸大は、まだ試合のピッチに立つことができていない。プレシーズンから負傷で長期離脱を余儀なくされたからである。
高井は開幕前に足底腱膜の負傷で戦列を離れると、10月には大腿四頭筋を痛めて再離脱。新天地でのスタートは難しいものとなった。だが、チームと再合流したことで、完全復活に向けて期待は高まるばかりだ。
11月23日のプレミアリーグ前節、アーセナルとのノースロンドンダービーでは、試合のメンバーに含まれなかった。チームは26日にチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンと、続く29日のプレミアリーグ次節でフルアムと対戦する。高井の復帰はその後になるようだ。
『Evening』は24日、高井の復帰時期の可能性を「12月」と報じた。これを受け、専門サイト『The Spurs Web』は「復帰は近いかもしれない。戻ると見られているのは12月だ」と伝えている。
トッテナムは12月に入ると２日にニューカッスル、６日にブレントフォード、９日にスラビア・プラハ（CLは登録外）、14日にノッティンガム・フォレストと、過密なスケジュールが待っている。プレミアリーグで９位に位置し、欧州最高峰の舞台で決勝トーナメントプレーオフ圏内にいるチームにとっては重要な時期だ。
これらの試合で高井はメンバー入りし、デビューを飾れるか。21歳の日本代表DFに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
