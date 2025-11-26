巨人の西舘勇陽投手（２３）が２５日、調理服姿で立ったキッチンから、先発ローテ定着に必要な能力の着想を得た。東京・稲城市内で、一人暮らしに向けた調理講習会に参加。買い出しから、調理までを経験し「料理も逆算。（投球も）後々のことを考えての１打席目の配球、２打席目というのもあると思う」と口にした。

真剣に食材と向き合う中で気付いたのは、材料を最大限に生かす重要性だ。今季は先発、中継ぎ計１５登板で２勝３敗。１５０キロ超の直球、キレのあるスライダーなど一級品の“素材”を持つが「先発時は１巡目はすごく良くて、２巡目、３巡目とどんどん合わせられやすくなって…という流れが多かった。後々のことを考えて、ということが今の自分にはすごく必要」。来季の先発ローテ入りへの土台を築く今オフ、長い回を投げきるために打者の“調理法”を探っていく。

今オフの退寮予定はないが「サバの混ぜご飯」「だし巻き卵」などを作り、舌鼓を打った。「栄養面はすごく大事なこと。最初から最後まで楽しくできた」。ボールを包丁に持ち替えてつかんだヒントを、マウンドで生かしていく。（小島 和之）