ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は６３６ドル高 シカゴ日経平均先物は４万８９９０円
NY株式25日（NY時間15:05）（日本時間05:05）
ダウ平均 47084.93（+636.66 +1.37%）
ナスダック 22979.59（+107.58 +0.47%）
CME日経平均先物 48990（大証終比：+390 +0.80%）
欧州株式25日終値
英FT100 9609.53（+74.62 +0.78%）
独DAX 23464.63（+225.45 +0.97%）
仏CAC40 8025.80（+66.13 +0.83%）
米国債利回り
2年債 3.457（-0.040）
10年債 4.000（-0.025）
30年債 4.657（-0.013）
期待インフレ率 2.223（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.672（-0.020）
英 国 4.494（-0.043）
カナダ 3.152（-0.018）
豪 州 4.428（-0.015）
日 本 1.798（+0.025）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.89（-0.95 -1.61%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4166.40（+35.60 +0.86%）
ビットコイン（ドル）
86766.25（-1997.45 -2.25%）
（円建・参考値）
1352万5123円（-311363 -2.25%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
