NY株式25日（NY時間15:05）（日本時間05:05）
ダウ平均　　　47084.93（+636.66　+1.37%）
ナスダック　　　22979.59（+107.58　+0.47%）
CME日経平均先物　48990（大証終比：+390　+0.80%）

欧州株式25日終値
英FT100　 9609.53（+74.62　+0.78%）
独DAX　 23464.63（+225.45　+0.97%）
仏CAC40　 8025.80（+66.13　+0.83%）

米国債利回り
2年債　 　3.457（-0.040）
10年債　 　4.000（-0.025）
30年債　 　4.657（-0.013）
期待インフレ率　 　2.223（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.672（-0.020）
英　国　　4.494（-0.043）
カナダ　　3.152（-0.018）
豪　州　　4.428（-0.015）
日　本　　1.798（+0.025）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝57.89（-0.95　-1.61%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4166.40（+35.60　+0.86%）

ビットコイン（ドル）
86766.25（-1997.45　-2.25%）
（円建・参考値）
1352万5123円（-311363　-2.25%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ