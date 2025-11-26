パイレーツの右腕ポール・スキーンズ投手（23）が、今年のプレアービトレーション（年俸調停前）ボーナス制度により343万6343ドル（約5億3400万円）を受け取り、制度開始以来の史上最高額を更新した。

若手トップ選手により多くの報酬を分配することを目的とした制度で、これにより、スキーンズの2年間の累計受給額は558万8400ドル（約8億7100万円）となった。AP通信が報じている。

スキーンズは今季、防御率1.97でメジャー全体トップ、187回1/3で216奪三振を記録し、全会一致でナ・リーグのサイ・ヤング賞を受賞した。今季の年俸は87万5000ドルで、昨季は56万4946ドル。年俸調停資格を得るのは2026年シーズン終了後となる。

これまでの最高額は、ロイヤルズの遊撃手ボビー・ウィットが2024年に受給した307万7595ドル。現在の制度は、MLBと選手会が2022年3月の労使協定で合意した年間5000万ドル規模のボーナスプールに基づく。

スキーンズに次ぐ受給額は、クリストファー・サンチェス（フィリーズ）の267万8437ドル（約4億1700万円）、ハンター・ブラウン（アストロズ）の220万6538ドル（約3億4200万円）。

このほか、ブライアン・ウー（マリナーズ）、コービン・キャロル（ダイヤモンドバックス）、ニック・カーツ（アスレチックス）、ピート・クロウ＝アームストロング（カブス）、ドレイク・ボールドウィン（アスレチックス）、ブライス・トゥラン（ブルワーズ）、ジュニア・カミネロ（レイズ）らが100万ドル超を受給した。