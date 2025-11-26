マンチェスター・Cvsレバークーゼン スタメン発表
[11.25 欧州CLリーグフェーズ第5節](エティハド スタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 6 ナタン・アケ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 82 リコ・ルイス
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 26 サビーニョ
FW 52 オスカー・ボブ
控え
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 33 ニコ・オライリー
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 11 ジェレミ・ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[レバークーゼン]
先発
GK 1 マルク・フレッケン
DF 4 ジャレル・クアンサー
DF 5 ロイク・バデ
DF 19 エルネスト・ポク
DF 20 アレックス・グリマルド
DF 44 ジャニュエル・ベロシアン
MF 10 マリク・ティルマン
MF 24 アレイクス・ガルシア
MF 30 イブラヒム・マザ
FW 14 パトリック・シック
FW 35 クリスティアン・コファネ
控え
GK 36 ニクラス・ロム
GK 40 J. Schlich
DF 43 B. Hawighorst
DF 46 F. Pohl
MF 9 クラウディオ・エチェベリ
MF 27 J. Mensah
MF 42 M. Culbreath
MF 45 N. Mensah
FW 17 エリース・ベン・セギル
FW 23 ネイサン・テラ
監督
カスパー・ヒュルマンド
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります