もうそろそろ佳境に入ってきてもよさそうなものだが、果たしてこれから物語がどう展開していくのか。どのように着地するのか、ほとんどイメージできないでいる。放送中のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系／以下、『もしがく』）のことだ。

個人的に好きな作品なのだが、このままだと“名作入り”ならぬ“迷作入り”もあり得るかもしれない（それはそれで素敵なことだと思うのだが……）。物語はたしかに少しずつ前進しているものの、そろそろ大きな一手が必要な気がしている。もうそろそろ、蓬莱省吾の出番ではないだろうか。演じているのは神木隆之介である。

この『もしがく』とは、三谷幸喜が脚本を手がける青春群像劇だ。1984年の渋谷を舞台に、じつに個性豊かなキャラクターたちがドタバタ喜劇を繰り広げているところである。「八分坂」という架空の町に佇むWS劇場に、演劇青年の久部三成（菅田将暉）がやってきたことから物語ははじまった。ダンサーやお笑い芸人、劇場の用心棒、さらには警察官までをも擁する座組でシェイクスピア作品を上演し、一同はWS劇場の再建に挑んでいるのである。

本作を“ドタバタ喜劇”と称したが、これは文字通りの作品だ。テレビ番組のプロデューサーの引き抜きによって、座組の中核を担っていたお笑いコンビ「コントオブキングス」が解散することになったり、ヤクザ者のトロ（生田斗真）が乱入してはかき乱す。そして久部の暑苦しいほどの演劇愛はつねに爆発している。まさにドタバタ喜劇。そんなようだから、物語は少しずつしか進まない。ここでいよいよ、蓬莱省吾の活躍に期待したいのだ。

■神木隆之介が担う、三谷幸喜を投影したキャラクターという重責 もちろん彼は、これまで何もしてこなかったわけではない。新人の放送作家であり、この座組を支える役割をずっと担ってきた重要な存在だ。けれども気になるのが、あまりにも“支える側”に徹し過ぎているということ。つまり、そういう役どころだとはいえ、あまりにもキャラクターの主張が薄いのだ。個性的な面々に囲まれているものとあって、印象が薄い人物だともいえる。あまりパッとしないのだ。ちょうど一年前には日曜劇場『海に眠るダイヤモンド』（TBS系）で主演を張っていた、あの神木隆之介が演じる人物がである。『もしがく』での神木は脇に徹し、かなり厳しく蓬莱というキャラクターをコントロールしているように映っているからこそ、ここから大きな動きを見せるのではないかと思うのだ。

とはいうものの、徹底して脇に控え続ける神木が素晴らしいのもまた事実。菅田の熱演や、「コントオブキングス」のふたりを軽妙に演じるバイきんぐの西村瑞樹とラバーガールの大水洋介に引っ張られてもおかしくはないだろう。が、神木の演技はフラットなままだ。非常に安定している。もちろん、蓬莱は冷めた人物というわけでもない。焦ったり、興奮したりする姿だって見せる。個性的にもほどがあるこの面々の中で、ただ彼だけがフラットな立場を取り続けているのである。

番組公式サイトに記されている蓬莱省吾の紹介文に、「“三谷青年”がモチーフになっている。」とある。これは改めて気になる一文だ。“小劇場ブーム”のあった1984年当時の三谷自身を投影したキャラクターだということなのだろうが、もう少し違う見方もできるのではないだろうか。繰り返しになるが、この『もしがく』は三谷が手がけている作品だ。演出は別の者たちが手がけているものの、この世界を動かせるのは創造主の三谷だけである。そしてそんな三谷を投影したキャラクターを、神木が演じているのだ。

まさかここからメタ展開に進んでいくとは思えないが（“蓬莱省吾＝三谷青年”が視聴者に語りかけてきたら、それはそれで面白いが）、今後の大きな一手を担うのは、やはり神木なのではないかと思う。ドタバタ喜劇だからこそ、細部に注目していきたいものだ。（文＝折田侑駿）