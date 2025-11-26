À¾Éð¡¡DeNA¤«¤éFA¡¦·¬¸¶¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤òÅÅ·âÈ¯É½¡¡¹ÃÓµåÃÄËÜÉôÄ¹¡ÖÆüËÜ°ì¤ò°ì½ï¤ËÃ£À®¤·¤¿¤¤¡×
¡¡À¾Éð¤Ï25Æü¡¢DeNA¤«¤é³¤³°¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿·¬¸¶¾»Ö³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÅÅ·âÅª¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï5»î¹çÏ¢Â³ÂÇÅÀ¤Î¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤ÆMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¥Þ¥ó¡×¤Î²ÃÆþ¡£ÂÇÀþ¶¯²½¤òµÞÌ³¤È¤¹¤ëÃæ¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤È18Ç¯¤Ö¤êÆüËÜ°ì¤ØÀÑ¶ËÊä¶¯¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Éð¤Ï·¬¸¶¤È13Æü¤Î¸ò¾Ä²ò¶Ø¸å¤Ë°ìÅÙÀÜ¿¨¤·¡¢°Ê¹ß¤â¿åÌÌ²¼¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Á°Ìë¤ËÆþÃÄ°Õ»×¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¹ÃÓ¹À»ÊµåÃÄËÜÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¥¬¥Ã¥Ä¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¡¢¾¡Íø¤ËÂÐ¤¹¤ë¼¹Ç°¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£·¬¸¶Áª¼ê¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¡£¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¤âÆüËÜ°ì¤ò°ì½ï¤ËÃ£À®¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡DeNA¤¬Àë¸À»ÄÎ±¤òÇ§¤á¤ëÃæ¡¢Ê£¿ôÇ¯·ÀÌó¤¬¥Ù¡¼¥¹¤È¤ß¤é¤ì¤ëÀ¾ÉðÂ¦¤ÎÇ®°Õ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£·¬¸¶¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤òÁÈ¤ó¤ÀÆ±À¤Âå¤Î¸»ÅÄ¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡3Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤Îº£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°¥ï¡¼¥¹¥È¤ÎÂÇÎ¨¡¦232¡¢410ÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤êÂÇÀþ¶¯²½¤ÏµÞÌ³¡£º£µ¨106»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦284¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢27ÂÇÅÀ¤Î·¬¸¶¤ÏÂÇÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢17¡¢23Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿µåºÝ¤Ë¶¯¤¤¼éÈ÷¤âÌ¥ÎÏ¤À¡£
¡¡Ãæ·ø¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï26ºÐ¤ÎÀ¾Àî¤¬ÂæÆ¬¡£¸ò¾Ä¤ÎÀÊ¤Ç·¬¸¶¤ÏÎ¾Íã¤Ç¤â½Ð¾ì¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Ãæ·ø¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¡£Æ±ËÜÉôÄ¹¤Ï¶áÇ¯¤ÎÄãÌÂ¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¶¥Áè¤¬¥¡¼¥ï¡¼¥É¡£¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¤ÈÀÑ¶ËÊä¶¯¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£À¾Éð¤Ç¤Ï16Ç¯2·î¤ÎÌÚÂ¼¾º¸ã°ÊÍè¡¢4¿ÍÌÜ¤ÎFAÊä¶¯¡£º£µ¨Ç¯Êð1²¯2000Ëü±ß¤Î·¬¸¶¤ÏÊä½þ¤¬É¬Í×¤ÊB¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢³ÍÆÀ¤ØÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éFA¤ÎÀÐ°æ¤È¤â¸ò¾Ä¤ò·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ØËÜµ¤¤À¡£¡Ê¿ÀÅÄ¡¡Í¤¡Ë
¡¡¡þ·¬¸¶¡¡¾»Ö¡Ê¤¯¤ï¤Ï¤é¡¦¤Þ¤µ¤æ¤¡Ë1993Ç¯¡ÊÊ¿5¡Ë7·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î32ºÐ¡£Ê¡ÃÎ»³À®Èþ¤«¤é11Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇDeNAÆþ¤ê¡£17¡¢23Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ³ÍÆÀ¡£24Ç¯ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇV¤Ë¹×¸¥¤·MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1239»î¹ç¡¢ÂÇÎ¨.267¡¢74ËÜÎÝÂÇ¡¢322ÂÇÅÀ¡¢99ÅðÎÝ¡£1¥á¡¼¥È¥ë74¡¢80¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£
¡¡¡ÔÌî¼êÃæ¿´¤ËÊä¶¯¡ÕÀ¾Éð¤ÏÅê¼ê¿Ø¤ÎÃæ³Ë¤À¤Ã¤¿¹â¶¶¤Èº£°æ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¡¢º£¥ª¥Õ¤ÎÊä¶¯¤òÌî¼êÃæ¿´¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÂæÏÑÂåÉ½¤Î4ÈÖ¤À¤Ã¤¿º¸¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¡¢ÎÓ°Â²Ä¡Ê¥ê¥ó¡¦¥¢¥ó¥³¡¼¡Ë¤òÁí³Û400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯2400Ëü±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ç³ÍÆÀ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éFAÀë¸À¤·¤¿ÆâÌî¼ê¤ÎÀÐ°æ¤È¤â¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤â1°Ì¤ÇÊá¼ê¤Î¾®Åç¡ÊÌÀÂç¡Ë¡¢3°Ì¤Ç³°Ìî¼ê¤Î½©»³¡ÊÃæµþÂç¡Ë¤òÂ¨ÀïÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ»ØÌ¾¤·¤¿¡£