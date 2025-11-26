セ、パ両リーグのベストナインが25日に発表され、パは楽天・宗山塁内野手（22）が遊撃部門で選ばれた。新人遊撃手としては1981年の石毛宏典（西武）以来、両リーグ4人目の快挙となった。

宗山は記者投票で98票を集め、95票で次点だったオリックス・紅林とわずか3票差の激戦を制した。球団新人では初の栄誉。新人遊撃手では81年の石毛（西武）以来、44年ぶりの快挙に「1年目からこのようなタイトルを受賞することができ、とてもうれしく思います」と球団を通じて喜びを表した。

12日に発表されたゴールデングラブ賞は紅林に譲り、西武・源田に次いで3位の得票数だった。122試合で打率・260、3本塁打、27打点、7盗塁で1年目を終え、「貴重な経験を多く積むことができました。来年はチームの優勝に貢献できるよう、さらに成長していきたいと思います」と2年目のシーズンに目を向けた。 （花里 雄太）

≪新人遊撃手は81年西武・石毛以来44年ぶり≫新人の宗山（楽）がパ・リーグ遊撃手部門で初受賞。新人の受賞は99年のセ投手の上原浩治（巨）とパ投手の松坂大輔（西）以来で、楽天では球団初。遊撃手に限れば54年広岡達朗（巨）、67年大下剛史（東映）、81年石毛宏典（西）に次いで44年ぶり4人目だ。