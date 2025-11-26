【ロサンゼルス＝帯津智昭】国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２５日（日本時間２６日）、来年６月開幕のワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会の組み合わせ抽選会（１２月５日・ワシントン）の詳細を発表し、世界ランキング１８位の日本は、出場４８チームを抽選順４グループ（ポット）に分けたうち、２番目の第２ポットに初めて入ることが決まった。

同じポットに入ったランキングの近いチームとは１次リーグで対戦しないため、日本は、前回大会３位のクロアチア、同４位のモロッコなどとは同組にならない。

開催国の米国、メキシコ、カナダと世界ランキング１〜９位が第１ポットに入った。来年３月に予定されている欧州予選プレーオフを勝ち上がった４チーム、大陸間プレーオフを突破した２チームは第４ポットに入る。

各ポットに入ったチームは以下の通り。

▽第１ポット カナダ、メキシコ、米国、スペイン、アルゼンチン、フランス、イングランド、ブラジル、ポルトガル、オランダ、ベルギー、ドイツ

▽第２ポット クロアチア、モロッコ、コロンビア、ウルグアイ、スイス、日本、セネガル、イラン、韓国、エクアドル、オーストリア、豪州

▽第３ポット ノルウェー、パナマ、エジプト、アルジェリア、スコットランド、パラグアイ、チュニジア、コートジボワール、ウズベキスタン、カタール、サウジアラビア、南アフリカ

▽第４ポット ヨルダン、カボベルデ、ガーナ、キュラソー島、ハイチ、ニュージーランド、欧州予選プレーオフ勝者４チーム、大陸間プレーオフ勝者２チーム