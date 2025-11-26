¹â»Ô¼óÁê¡¢½é¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ø¡¡¸á¸å¡¢4ÌîÅÞ¤ÈÏÀÀï
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÈÌîÅÞ4ÅÞ¤ÎÂåÉ½¤Ë¤è¤ëÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤¬26Æü¸á¸å3»þ¤«¤é³«¤«¤ì¤ë¡£ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ï¹â»ÔÆâ³ÕÈ¯Â¸å½é¤á¤Æ¡£ÌîÅÞ¤Ï¡¢°²½¤¹¤ëÆüÃæ´Ø·¸¤äÀ¯ÉÜ¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ø¤Î¸«²ò¤òÌä¤¦¡£¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ò¼õ¤±¤¿À¯¼£²þ³×¤âÏÀÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·×45Ê¬´Ö¤ÎÆ¤ÏÀ¤Î¤¦¤Á¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§»á¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤Ï28Ê¬¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏº»á¤¬8Ê¬¡£ÌîÅÞ¤ËÅ¾¤¸¤¿¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×»á¤Ï6Ê¬¤Ç¡¢»²±¡Áª¤ÇÌö¿Ê¤·»²²Ã¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿»²À¯ÅÞ¤Î¿ÀÃ«½¡Ê¾»á¤Ï3Ê¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄ»á¤Ï¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤ÏÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È¤·¤¿¼óÁêÅúÊÛ¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢²þ¤á¤ÆÀ¯ÉÜ¸«²ò¤äÆüÃæ´Ø·¸¤Î¸½¾õÇ§¼±¤ò¼ÁÌä¤¹¤ë¡£À¯ÉÜ¤¬³ÕµÄ·èÄê¤·¤¿21Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Î·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ºâÀ¯°²½¤Î·üÇ°¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½¤âµá¤á¤ëÊý¸þ¤À¡£
¡¡¶ÌÌÚ»á¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤¬À¸¤¸¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Î178Ëü±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤ò½Å¤Í¤ÆÍ×µá¡£¼«Ì±¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬1Ç¯°ÊÆâ¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹Êý¿Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤â¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡ÀÆÆ£»á¤Ï¡¢¼óÁê¤¬¸«Ä¾¤·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÈó³Ë»°¸¶Â§¤ò·ø»ý¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£¿ÀÃ«»á¤Ï¡¢»²À¯¤¬»²±¡¤ËÃ±ÆÈÄó½Ð¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¥¤ËÉ»ßË¡°Æ¡×¤ÎÀ®Î©¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨ÎÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£