日本ハムから国内ＦＡ権を行使した松本剛外野手（３２）が巨人入りを決断したことが２５日までに明らかになった。２２年に打率３割４分７厘で首位打者に輝き、２２、２４年は２０盗塁以上をマークし、守備力も高い。近年は故障や若手の台頭もあり、今季は６６試合で打率１割８分８厘に終わったが、巨人はさらなる伸びしろがあるとみて注視してきた。なぜ松本剛が必要なのか―。背景には外野陣が課題の中、特に中堅手の補強が急務で、丸に次ぐ外野のリーダー的存在を必要とするチーム事情もあり、待望のセンターライン強化となる。

＊ ＊ ＊ ＊

松本剛は巨人の補強ポイントにさまざまな面で合致する。今季は外野を固定できず苦戦。外野手の失策数１９はリーグ最多、２リーグ制後球団ワーストタイで、半分以上の１１失策が失点に絡んだ。

特にセンターを守れる選手の層が薄かった。中堅ではヘルナンデスが３７試合、佐々木が２７試合、オコエが２６試合、キャベッジが１９試合、若林が１７試合、浅野が９試合、丸が５試合、萩尾が３試合スタメン出場も、定着できなかった。

松本剛はセンターの守備力が球界トップクラス。過去には巨人戦の際、守備位置が定位置より極端に前で、巨人ナイン、首脳陣を驚かせたこともあった。後方の打球に絶対的な自信がないと、前を守ることはできないそうだ。正面から打球がくるセンターは判断が難しい中で、プロの目から見ても、前後の判断力と守備範囲が抜群だという。

日本ハムで選手会長を務めた統率力も大きな魅力。外野陣は現在３６歳の丸の他は全員２０代以下。松本剛が加われば、走攻守で手本となり、丸に次ぐリーダーになり得る。左打者が多い中で貴重な右の外野手でもあり、２２年に首位打者を獲得した打撃も、まだ伸びしろがある。現有戦力に刺激を与え、活性化も期待できる。補償が必要なＢランク（旧球団での外国人選手を除く年俸４〜１０位）という点を差し引いても価値ある補強になるだろう。（片岡 優帆）