大相撲九州場所

大相撲九州場所の千秋楽が23日、福岡国際センターで行われた。優勝決定戦で横綱・豊昇龍（立浪）は関脇・安青錦（安治川）に送り投げで敗れ、惜しくも優勝を逃した。激闘を終えた夜、所属する部屋の千秋楽パーティーで見せた姿に安堵の声が寄せられた。

悔しさをにじませていた土俵上とは一転、安堵の表情だ。黒紋付き姿の豊昇龍は、兄弟子である明生の後ろから抱きつくように密着。右手でピースサインを作り、穏やかな笑顔を浮かべている。

立浪部屋の公式インスタグラムが実際の画像を公開。文面ではファンや関係者への感謝とともに、豊昇龍について「とても悔しがっていました。『今年は勉強の年』、そう言っていました」と伝えた。パーティーの様子について「到着してすぐはやはり悔しさが勝っていたようですが、皆さんにあたたかく迎えて頂き、次第に横綱のいい笑顔が戻りました」とつづった。

また、抱きついた明生との交流についても「兄弟子の明生の存在は横綱と言えども、豊昇龍にとってはとても大きいのだと思います」と記した。

敗戦後は土俵を軽く叩くほど悔しがった豊昇龍に笑顔が戻りファンは安堵。様々なコメントが寄せられた。

「明生にくっついてる豊昇龍 可愛い」

「こんな甘えん坊さんな所もあるんですね」

「横綱も甘えたいですよね」

「豊昇龍関の笑顔も、大好きです」

「無邪気な笑顔が見れて安心しました」

今場所の豊昇龍は12勝3敗。優勝決定戦後は敗れても深々と頭を下げて、横綱らしい所作でも話題を呼んでいた。



（THE ANSWER編集部）