¡ÚµþÅÔ2ºÐS¡Û¥´¡¼¥¤¥ó¥È¥¥¥¹¥«¥¤¡¡»º¶ð½é¤Î½Å¾ÞVÁÀ¤¦¡¡²®Ìî¶Ë¡Ö1²ó»È¤Ã¤¿¾åÀÑ¤ß¤¢¤ê¤½¤¦¡×
¡¡ÅÚÍËµþÅÔ¥á¥¤¥ó¤ÎµþÅÔ2ºÐS¤Ç¤Ï¥´¡¼¥¤¥ó¥È¥¥¥¹¥«¥¤¤¬¡¢¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë»º¶ð½é¤Î½Å¾ÞV¤òÁÀ¤¦¡£Åìµþ¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¿·ÇÏÀï¤ÏÄ¾Àþ¤ÇÁ°¤¬µÍ¤Þ¤ë¥í¥¹¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¼óº¹º¹¤·ÀÚ¤ê¡£2Ê¬0ÉÃ8¤Î¾¡¤Á»þ·×¤â¾å¡¹¤Ç¡¢¥¥é¥ê¤È¸÷¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡1½µÁ°¤Ï²®Ìî¶Ë¤òÇØ¤ËW¥³¡¼¥¹¤ÇÊ»¤»ÇÏ¡£ÍºÂç¤ÊÇÏÂÎ¤òÍÉ¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥é¥¹¥È1F11ÉÃ5¤È¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë¿¤Ó¤¿¡£°È¾å¤Ï¡Öº£²ó¤ÏÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é¤¤¤¤Æ°¤¡£½éÀï¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾å¾º¤ò¼Â´¶¡£¾å¸¶Í¤»Õ¤â¡Ö¿·ÇÏÀïÁ°¤Ï²ÃÂ®¤Ç¥â¥¿¥â¥¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï1²ó»È¤Ã¤¿¾åÀÑ¤ß¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£1½µÁ°ÄÉ¤¤¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¸¶ç¤Î¤Ê¤¤Áö¤ê¡£¤¤¤¤À®Ä¹¶ÊÀþ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼êÊü¤·¤Ë°¦ÇÏ¤òË«¤á¤¿¡£
¡¡½é¤Î±óÀ¬¶¥ÇÏ¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡Ö±¦²ó¤ê¤ÎÊý¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¤Ï¤º¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¥¨¥ê¥¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤òÀ©¤·¤Æ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯³¹Æ»¤òÊâ¤à¡£