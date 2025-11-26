ボクシングのＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で同級１位の那須川天心（２７）＝帝拳＝に３−０で判定勝ちし、新王者になった井上拓真（２９）＝大橋＝が一夜明けた２５日、横浜市の所属ジムで会見した。プロ格闘技５４連勝中だった神童に初黒星をつけ、自身１年１カ月ぶりに王座に返り咲き、井上尚弥（３２）＝大橋＝と兄弟そろっての４団体統一という夢も再び掲げた。まずはＷＢＡ世界同級王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝への雪辱戦や、元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３６）＝志成＝とのビッグマッチにも意欲を示した。

天心の不敗神話にピリオドを打ち、ボクシング一筋のプライドを示した拓真は「返り咲いたというより、強敵の天心選手に勝てたことに一番ホッとしている」と改めて実感を込めた。朝８時からテレビに生出演し「一睡もしていない」と明かしつつ、空き時間にヘアカラーを明るくして会見に臨み「暇つぶしに染めた」と充実感をにじませた。

激闘後は会場控室で天心と談笑する一幕もあった。キック無敗の神童から「最後に一発蹴っていいですか？」と冗談を言われ「それだけは勘弁して」と笑い合った。「試合前はピリつくのは当たり前だが、終われば互いにたたえ合うのがスポーツのいいところ」とノーサイドを強調した。

今後の展望も広がる。昨年１０月にＷＢＡ王座を奪われた堤との雪辱戦を主軸に置くが、堤は１２月１７日にＷＢＡ同級暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）と団体内統一戦を行うだけに「（堤に）勝ってもらって自分が奪いに行くのが理想」と明かした。

さらに、バンタム級に上げてＷＢＣ同級５位につける井岡と拳を交える可能性もある。「モチベーションはめちゃくちゃ上がる。自分としては盛り上がるカードをやっていきたい」。大橋ジムの大橋秀行会長は「堤選手とのリベンジマッチや井岡選手とやっても面白い。いろんな面白い試合がたくさんある」と前向きに言及した。

兄・尚弥と中谷潤人（Ｍ・Ｔ）によるドリームマッチが計画されている来年５月の東京ドーム大会が初防衛戦の舞台になる可能性もある。「（大橋）会長から話があれば、どんな相手ともやりたい。また強い井上拓真をつくりあげるだけ」。あらゆる可能性を秘めた緑色のベルトを肩に掛け、自力で切り開いた未来を見据えた。