£Ê£Õ£Í£Ð¡¦»³ÅÄÎÃ²ð¡¡¥¤¥±¥á¥ó¤ò¼«¾Î¡©¡¡¶¦±é¼Ô¤Ë¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¢ª¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÂ¨ÄûÀµ
¡¡£È£å£ù¡ª¡¡£Ó£á£ù¡ª¡¡£Ê£Õ£Í£Ð¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¡Ê£³£²¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ÎÁý¾å»û¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡Ö¥º¡¼¥È¥Ô¥¢£²¡×¡Ê£±£²·î£µÆü¸ø³«¡Ë£Ú£Ï£Ï£Ê£Ï£Ê£ÉÂç¥Ò¥Ã¥Èµ§´ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾å¸ÍºÌ¡Ê£´£°¡Ë¡¢¿¹ÀîÃÒÇ·¡Ê£µ£¸¡Ë¤é¤ÈÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡»³ÅÄ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿»³ÅÄÎÃ²ð¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¡Ö¤¤¤¨¡¢ËÍ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥È¤¬¤Ç¤¹¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÄûÀµ¤·¤¿¡£
¡¡¥º¡¼¥È¥Ô¥¢¤ÏÆ°Êª¤¿¤Á¤¬¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ËÊë¤é¤·¡¢Ã¯¤â¤¬²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë³Ú±à¡£»³ÅÄ¤Ï¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥º¡¼¥È¥Ô¥¢ÁÏÀß¼Ô°ìÂ²¤Ç¥ª¥ª¥ä¥Þ¥Í¥³¤Î¥Ñ¥¦¥Ð¡¼¥ÈÌò¤ÎÆüËÜÈÇÀ¼Í¥¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢À¼Í¥¿Ø¤Î¤«¤±À¼¤È¤È¤â¤ËÁý¾å»û¤ò¡Ö£Ú£Ï£Ï£Ê£Ï£Ê£É¡×¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â¼Â»Ü¡£¾å¸Í¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©±ê¾å¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥È£²¤ÏÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£