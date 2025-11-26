Ｓｎｏｗ Ｍａｎの目黒蓮（２８）とラウール（２２）が２５日、都内で行われた「ＶＯＧＵＥ ＴＨＥ ＯＮＥＳ ＴＯ ＷＡＴＣＨ ２０２５」のフォトコールに登場した。

ゆるやかなコンビの空気感は健在。今年の活躍について問われたラウールが「個人的には映画を２本。一つは葬儀屋さんの話と、もうひとつは漫画が原作の『ＳＡＫＡＭＯＴＯ ＤＡＹＳ』という作品に…」と話すと、目黒が「それ、俺だ」とツッコミ。続けて「（この流れは）裏でしっかりやってきたので」と関係性をにじませた。

壇上でのラウールの目黒愛はとどまらず、来年の目標を「とあるオーディションに受かって、来年１年間は…」と長期ロケとなるディズニープラスの「ＳＨＯＧＵＮ 将軍」を話題にあげると、目黒がすかさず「それ俺だな」と苦笑い。「これも練習通りです」と会場を沸かせた。

またお互いをカリスマに例える質問に、目黒は「ラウールはカリスマのカリスマ。ラウールにしか出せないオーラとか、雰囲気を持っていく力がカリスマのカリスマ」。ラウールは「めめは言葉のカリスマ」と話し「メンバーやファンの方にかける言葉にウソがない」。目黒は「メンバーは１番近くで言葉を聞いているのでそう言ってもらえるのはうれしい」と照れていた。