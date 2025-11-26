セ、パ両リーグのベストナインが25日に発表され、セはリーグ優勝した阪神から佐藤輝明内野手（26）が初受賞するなど53年巨人と並んでリーグ最多となる1球団7人の大量選出になった。二塁手として初受賞した中野拓夢内野手（29）は22年に遊撃手としても受賞しており、二遊間での受賞は球団初となった。

やっと手が届いたタイトルを素直に喜んだ。「セカンドでベストナインを獲ったことがなかったのでうれしいです」。二塁手としてゴールデン・グラブ賞は今年2度目の受賞をしているが、走攻守すべてを総合して評価されるベストナインは初めてだった。

「今年は打撃に力を入れてきてある程度、納得できて自信になります」

5年目の今季は打率・282をマーク。DeNAの主砲・牧は22、23年と二塁手として2年連続で受賞している。「セカンドといえば大体、牧が獲るイメージがあったので、優勝した年にそこを覆したのがうれしい」。昨年は巨人の吉川が受賞。強者ぞろいのエリアで、ゴールデン・グラブ賞とのW受賞は胸を張っていい。22年には遊撃手で獲得しており、二遊間での受賞は球団初の快挙となった。

この日は選手会長として午前中から兵庫県庁を訪問し「兵庫県スポーツ賞特別賞贈呈式」に参加。午後は藤川監督らと尼崎市、西宮市で「優勝報告会」にも出席。夜には大阪市内で開かれた優勝祝賀会中にベストナイン受賞の知らせが届き「優勝してお礼に行けたのは充実した一日になりました」と疲れを見せずに、笑顔で締めくくっていた。 （畑野 理之）