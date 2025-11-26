スポーツニッポン新聞社が制定する「2025年度 プロ野球最優秀バッテリー賞」の表彰式が都内のホテルで開かれた。セ・リーグは阪神の村上頌樹投手（27）―坂本誠志郎捕手（32）、パ・リーグは日本ハムの伊藤大海投手（28）―伏見寅威捕手（35）がいずれも初受賞。14日に阪神へのトレード移籍が決まったばかりの伏見は、新天地での活躍に意欲を示し、史上初となる「両リーグ受賞」を見据えた。

数々の投手を支えてきた捕手らしい、粋な計らいだった。阪神へのトレード移籍が決まっている伏見にとっては、日本ハムの選手として参加する最後のイベント。念願だったバッテリー賞の表彰式に合わせ、伊藤にサプライズでおそろいのネクタイを準備していた。

「ベストバッテリーという2人の賞だったので、そろえた方が良いかなと。ファイターズカラーの水色をイメージしました」

東海大時代に菅野（現オリオールズ）、オリックスでは山本（現ドジャース）、日本ハムでは伊藤と、沢村賞投手とバッテリーを組んできた。「僕が何かをしているわけではなく投手が努力して、それが結果につながっているだけ」。謙遜しながらも「そういう手助けができれば」と新天地の阪神でも沢村賞誕生のアシストに意欲を示した。

猛虎にはこの日、ステージで並び立った投手3冠・村上、最優秀防御率のタイトルを獲得した才木ら“沢村賞候補”が数多くいる。菅野、山本、伊藤のような大投手を一人でも多く生み出すべく、後輩スターターをけん引し、投手としての最高栄誉まで全力で引っ張り上げる覚悟でいる。

そのための“予習”も抜かりない。今季の阪神の試合を「全試合見ようとは思っています」と宣言した。これまで、交流戦やオープン戦でしか接することがなかった虎投の魅力を再発見すべく、伏見は目を皿にする。「やっぱりセ・リーグの優勝チームですし、投手陣が強いイメージがあるので。何が良いのかを自分で理解しておかないと、自分が戦力にはなれないので」。来年2月の宜野座キャンプで待ち受ける坂本、梅野との正妻争いへ、虎の投手陣を洗いざらい分析することを今オフの重要テーマに掲げた。

新たな舞台に挑む26年。ターゲットの一つは“元恋人”にも向けられた。伊藤と来季顔を合わせる機会は、オープン戦、交流戦、そして日本シリーズのみ。伊藤が「真っすぐしか（ヤマを）張ってこないと思うので、それを投げてあげようかな」と笑えば、伏見は「そうやって言ってくるヤツに限って力んで甘くなる。後悔させてやろうと思う」と笑顔で呼応した。熱狂に沸く頂上決戦での再会を心待ちにし、相思相愛だった2人は別々の道を歩み出した。

◇伏見 寅威（ふしみ・とらい）1990年（平2）5月12日生まれ、北海道出身の35歳。東海大四、東海大を経て、12年ドラフト3位でオリックス入団。21、22年のリーグ優勝時は若月とともに捕手で貢献した。22年オフに国内FAで日本ハムへ移籍。今季は出場64試合中、46試合で先発マスク。打率・241、2本塁打、11打点。1メートル82、89キロ。右投げ右打ち。